Чиновниц воронежского министерства ЖКХ выпустили из-под домашнего ареста

Как стало известно «Ъ-Черноземье», обвиняемым в злоупотреблениях должностными полномочиями заместительницам министра ЖКХ Воронежской области Елене Евсюковой и Наталии Толчеевой смягчили меру пресечения. Сейчас они находятся под запретом определенных действий.

В середине сентября Центральный райсуд Воронежа продлил госпожам Евсюкой и Толчеевой домашний арест до конца года. Сторона защиты подала на него апелляционные жалобы. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в Воронежском областном суде, при рассмотрении жалоб мера пресечения была заменена на запрет определенных действий. Чиновницам запрещено находится не дома после 21 часа, менять место жительства и общаться с другими лицами, проходящему по их делу, без разрешения следователя.

Сотрудники полиции задержали Елену Евсюкову и Наталию Толчееву в конце января этого года по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже в их отношении возбудили дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Обе статьи предусматривают наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. В конце лета чиновницы были выведены из состава фигурантов уголовного дела о мошенничестве.

Претензии силовиков к госпожам Евсюковой и Толчеевой касаются обстоятельств исполнения госконтракта на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ (ныне — министерство) заключил его с крымским ООО «Альфа». Компания исполнила его за 9,4 млн руб. На основе собранных данных были установлены нормативы и тарифы для утилизации мусора, которые позже суд отменил по иску регоператора.

При избрании меры пресечения чиновницам следствие объясняло, что еще до заключения контракта они якобы дали подчиненным указание вне зависимости от итогов исследования уменьшить показатели объемов мусора. По версии следствия, этот факт говорит о том, что в действительности выделенные на исследование 9,4 млн руб. были похищены. Злоупотребление полномочиями, по версии следствия, выразилось в том, что чиновницы приняли работы без проведения экспертиз, а также сфальсифицировали полученные результаты нормативов накопления твердых коммунальных отходов до устраивающих их показателей.

При заключении под домашний арест чиновницы заявляли, что не похищали бюджетные деньги.

Сергей Толмачев