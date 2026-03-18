Владелец Ritual.ru назвал среднюю стоимость похорон в России

Стоимость товаров и услуг по захоронению в России составляет около 100 тыс. рублей. Об этом в интервью «Ъ» рассказал владелец ГК Ritual.ru Олег Шелягов, отметив, что общая сумма похорон складывается из трех частей.

«Есть подготовка тела, это медицинские учреждения или люди, находящиеся там. Товары и услуги по захоронению — это наша часть, около 100 тыс. руб. И есть еще кладбищенские услуги»,— пояснил господин Шелягов. При этом услуги на кладбище, включая копку могилы, он назвал «полной муниципальной монополией», зависящей от местных условий.

Говоря о динамике цен, бизнесмен констатировал не снижение, а стагнацию среднего чека. «Мы видим по продукции, которую выбирают заказчики, что они стараются быть скромнее»,— заявил владелец Ritual.ru.

Олег Шелягов сравнил ситуацию на рынке ритуальных услуг с ресторанным бизнесом: дорогие заведения Москвы переполнены, а в среднем сегменте многие точки закрываются. «VIP-заказы есть, но в целом отрасль если не проседает, то, по крайней мере, не растет»,— подвел итог владелец Ritual.ru.

