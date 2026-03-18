Иранские футболистки вернулись на родину после отказа от убежища в Австралии

Женская сборная Ирана по футболу приехала домой, включая пять футболисток, получивших убежище в Австралии, но в итоге решивших вернуться. Об этом пишут СМИ, включая AFP и BBC. Они прилетели в турецкий город Ыгдыр, откуда направились к иранской границе. СМИ опубликовали их фотографии перед пересечением границы.

Члены женской сборной Ирана по футболу

Фото: Azneal Ishak / AP Члены женской сборной Ирана по футболу

Фото: Azneal Ishak / AP

2 марта женская сборная Ирана по футболу не стала петь гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. После этого в эфире иранского телевидения их назвали «предательницами военного времени». Позже иранские власти пообещали им встречу «с миром».

Семь футболисток обратились к властям Австралии с просьбой об убежище, которое им согласились предоставить. Однако позже пять футболисток решили вернуться в Иран, в Австралии остались только две участницы сборной. По мнению иранских правозащитников, власти страны оказывают давление на футболисток через их семьи.

Яна Рождественская