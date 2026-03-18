С легким шаром

Английский певец Гарри Стайлз выпустил четвертый сольный альбом «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», который сопровождается беспрецедентной рекламной кампанией и рекордами продаж билетов на концерты. Рассказывает Игорь Гаврилов.

Фото: Isabel Infantes / Reuters Выступление Гарри Стайлза на BRIT Awards

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Раскручивая предыдущий альбом «Harry’s House», Гарри Стайлз запустил новый веб-сайт и создал загадочный аккаунт в TikTok, а к взрослой аудитории обратился, используя авторитет Джони Митчелл и Мика Джаггера. Неважно, что именно они говорили о певце и его альбоме, важно — что говорили.

По меркам промокампании нового альбома все это выглядит какими-то полумерами. На нынешнем этапе Стайлзу не нужно доказывать, что он повзрослел.

Ему 32, и он не похож на юнца— скорее на слегка побитого жизнью джентльмена со щеками, покрытыми щетиной. Но Гарри Стайлз теперь даже не человек, а институция.

Например, в феврале 2026 года было объявлено, что он станет куратором лондонского фестиваля Meltdown. Это ежегодная серия концертов в Southbank Centre, артистов для которой выбирают легендарные музыканты. Сами их имена — гарантия качества состава участников. В разные годы Meltdown курировали Скотт Уокер, Дэвид Боуи, Патти Смит, Massive Attack, Йоко Оно, Дэвид Бирн и Орнетт Коулман. Назначение выходца из бойз-бенда One Direction куратором Meltdown вызвало большие споры среди меломанов, однако имя его уже вписано в этот впечатляющий ряд. Стайлзу осталось только объявить лайн-ап, который вполне может разубедить скептиков.

Но пока что Гарри Стайлз объявил, что в период с 26 августа по 31 октября в ходе турне в поддержку нового альбома сыграет 30 концертов в нью-йоркском Madison Square Garden. С этими концертами он становится в другой ряд — артистов, устраивавших грандиозные резиденции в крупнейших концертных залах. В их числе Принс, сыгравший 21 концерт на лондонской площадке O2 в 2007 году, и Бэд Банни с его прошлогодней серией из 31 выступления на стадионе в Сан-Хуане.

Для того чтобы решать задачи такого уровня, мало просто открыть ежегодную церемонию BRIT Awards (см. “Ъ” от 1 марта), а потом на этой же площадке дать концерт со съемкой для Netflix. Нужно создать ощущение, что все ждут только тебя. Например, в преддверии выхода альбома Стайлз появился на телеэкранах в качестве ведущего престижнейшего шоу Saturday Night Live. А неделей раньше он пришел туда в качестве зрителя, осматриваясь на будущем месте работы, и в итоге все шутки крутились вокруг того, что зрителям Стайлз был интереснее, чем ведущий этого эпизода Райан Гослинг.

В своей карьере Гарри Стайлз всегда шел по стопам Робби Уильямса, еще одного выходца из английского бойз-бенда, ставшего стадионной поп-звездой для взрослых. И каждый альбом Стайлза — попытка допрыгнуть до тех же высот. Отсюда и PR-усилия.

При этом в каждом из его альбомов есть суперхит, «вирусным образом проникший в повседневную жизнь». В «Harry Styles» (2017) это «Sign Of The Times», в «Fine Line» (2019) — «Watermelon Sugar», в «Harry’s House» (2022) — «As It Was». Ни одна из песен нового альбома «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» пока такой же частью глобального быта не стала.

Фото: Columbia Records / AP Обложка альбома «Kiss All the Time. Disco, Occasionally»

Фото: Columbia Records / AP

Как и обещают название и обложка, на которой Гарри Стайлз жмурится, ослепленный лучами диско-шара, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» — танцевальная запись. Но для стадионной поп-звезды это максимально сдержанная танцевальная запись. Туманная и «постклубная», как ее называют английские критики.

Гарри Стайлз сделал большой акцент на синтезаторах, причем не на каких-то там «расческах», а на настоящих, серьезных модульных синтезаторах, что отражено и в новом сценическом шоу. На сцене — дорогие древние устройства. Стайлз не столько жмет на клавиши, сколько крутит ручки, меняя регистры, и варьирует соединение модулей, «перевтыкая» провода. Если же слушать альбом в наушниках без видеосопровождения, то цепляет прежде всего филигранно организованный ритм, сопротивляться которому нет шансов.

Гарри Стайлз словно специально остановился в сочинении песен в шаге от разгромного шлягерного безумия Робби Уильямса.

Стайлз даже не всегда считает нужным придумывать припевы, которые будут конкурировать с хитами старшего коллеги. Вообще, вся концепция альбома — нечто принципиально противоположное, скажем, политике Тейлор Свифт, предлагающей фанатам раскошелиться на максимальное количество вариантов лимитированных изданий альбома. Не собирается Стайлз и «диссить», то есть грубить конкурентам в текстах. Впрочем, продажам билетов это не вредит. Когда стало известно о 30 концертах Гарри Стайлза в Madison Square Garden, в виртуальную очередь за билетами встали 11,5 млн человек.