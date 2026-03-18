Москвичи начали получать СМС об ограничении мобильного интернета

Жителям Москвы начали приходить СМС-оповещения об ограничении работы мобильного интернета. Сообщения поступают абонентам МТС и «Билайна», убедился «Ъ».

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета», — указано в СМС. Также абоненту сообщают, что он может воспользоваться сервисами из так называемого белого списка Минцифры.

Как писал «Ъ», первые сообщения о «белых списках» начали получать абоненты «МегаФона» еще 13 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Интернет белокаменный».