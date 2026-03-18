Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки Хатиба

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что министр разведки Исламской Республики Эсмаил Хатиб погиб в результате атаки ЦАХАЛа. Прежде о его гибели сообщал глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Выражаю соболезнования народу великого Ирана в связи с мученической смертью двух членов кабмина, секретаря Высшего совета национальной безопасности и военных командиров»,— написал он в соцсети X.

Эсмаил Хатиб вступил в должность министра разведки Ирана в августе 2021 года. До этого он был начальником службы безопасности бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. С 2012 по 2019 год он возглавлял Центр судебной защиты и разведки.

Масуд Пезешкиан также упомянул погибшего накануне секретаря Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани и министра обороны Азиз Насирзаде, убитого 28 февраля. Как писала газета NYT со ссылкой на источники, среди представителей иранской элиты усилились опасения за собственную безопасность, чиновники страны находятся под усиленной охраной.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иранский протест хотят разбудить в Навруз».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Жертвы «Эпической ярости»

Предыдущая фотография
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит 28 февраля

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Абдолрахим Мусави, начальник Генерального штаба ВС Ирана, убит 28 февраля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур погиб в результате авиаудара 28 февраля

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Бригадный генерал, заместитель командующего сухопутными войсками ВС Ирана Мохсен Дарребаги убит 28 февраля

Фото: Amir Hashem Dehghani / Wikipedia

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде погиб 28 февраля

Фото: Florence Lo / Reuters

Секретарь Совета обороны Ирана контр-адмирал Али Шамхани погиб 28 февраля при авиаударе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Член высшего командования министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб 1 марта

Фото: fbi

Глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад погиб 2 марта при ударе Израиля по Бейруту (Ливан)

Фото: Hussein Malla / AP

18 марта Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. С ним погибли сын, заместитель и охранники

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

18 марта Минобороны Израиля сообщило о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Фото: Vahid Salemi / AP

18 марта Корпус стражей Исламской революции Ирана подтвердил смерть командующего ополчением «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Следующая фотография
1 / 11

Смотреть

Новости компаний Все