Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки Хатиба

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что министр разведки Исламской Республики Эсмаил Хатиб погиб в результате атаки ЦАХАЛа. Прежде о его гибели сообщал глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Выражаю соболезнования народу великого Ирана в связи с мученической смертью двух членов кабмина, секретаря Высшего совета национальной безопасности и военных командиров»,— написал он в соцсети X.

Эсмаил Хатиб вступил в должность министра разведки Ирана в августе 2021 года. До этого он был начальником службы безопасности бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. С 2012 по 2019 год он возглавлял Центр судебной защиты и разведки.

Масуд Пезешкиан также упомянул погибшего накануне секретаря Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани и министра обороны Азиз Насирзаде, убитого 28 февраля. Как писала газета NYT со ссылкой на источники, среди представителей иранской элиты усилились опасения за собственную безопасность, чиновники страны находятся под усиленной охраной.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иранский протест хотят разбудить в Навруз».

Лусине Баласян