Иранский протест хотят разбудить в Навруз

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху придумал, как придать новый импульс иранскому протестному движению. Вечером 17 марта он заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обеспечит безопасность иранцев, которые в конце этой недели захотят на улицах городов отпраздновать Навруз — Новый год по астрономическому солнечному календарю, символ весны и обновления. В Израиле надеются, что празднование Навруза перерастет в массовые протестные акции. Впрочем, в частном порядке израильские официальные лица признают, что иранский режим по-прежнему силен и располагает всеми возможностями для того, чтобы утопить в крови новое выступление протестующих, и израильская армия будет не в силах им помочь.

Вечером 17 марта США и Израиль нанесли удар по городу Бушеру, в том числе по территории АЭС «Бушер», где работают сотрудники «Росатома»

Фото: Salampix / Abaca / Sipa USA / ТАСС Вечером 17 марта США и Израиль нанесли удар по городу Бушеру, в том числе по территории АЭС «Бушер», где работают сотрудники «Росатома»

Город мертвых

С видеообращением к иранцам Биньямин Нетаньяху выступил в день иранского фестиваля огня Чахаршанбе-Сури, в ходе которого принято разжигать костры на улицах, устраивать гулянья и запускать фейерверки.

«За последние сутки мы уничтожили главных террористов этой тирании,— сказал Нетаньяху, имея в виду ликвидацию секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, считавшегося самым влиятельным иранским лидером после гибели аятоллы Хаменеи, и руководителя ополчения "Басидж" Голямрезы Сулеймани.— Наши самолеты наносят удары по террористам на земле, на перекрестках, на городских площадях. Это делается для того, чтобы храбрый народ Ирана смог отпраздновать праздник огня. Так что празднуйте. И с Наврузом! Мы наблюдаем сверху!»

Навруз, праздник Нового года и весны по астрономическому солнечному календарю, наступит вечером 20 марта. Но ожидать, что в этот день улицы иранских городов будут заполнены людьми, не стоит. В Навруз иранские населенные пункты, как правило, пустеют, потому что люди предпочитают проводить время дома с семьей. Кроме того, в Иране по-прежнему небезопасно.

Редакция BBC получила серию видеозаписей из Тегерана, на которых запечатлено, как сторонники иранского режима разъезжают по ночному городу на машинах с флагами, улицы патрулируют сотрудники сил безопасности, а на автомобильных магистралях появляются все новые блокпосты.

«Это больно — выходить на улицы. Город выглядит как город мертвых»,— говорит один из иранцев, чье свидетельство удалось получить BBC.

В частном порядке израильские чиновники признают, что в случае возобновления протестных акций в Иране их участники с большой долей вероятности «будут истреблены» силовиками. Такие оценки содержатся в одном из материалов ситуационного анализа американского посольства в Иерусалиме, выдержки из которого опубликовала газета The Washington Post.

Согласно этому тексту, официальные лица в Совете национальной безопасности Израиля, Министерстве обороны и МИДе, с которыми удалось поговорить американским дипломатам, уверены: Корпус стражей исламской революции по-прежнему обладает реальной властью, а иранский режим «не сломлен» и готов «бороться до конца».

Война до последнего

Вечером 17 марта США и Израиль нанесли удар по городу Бушеру, в том числе по территории АЭС «Бушер», где работают сотрудники «Росатома». «Попадание вражеского снаряда по территории АЭС "Бушер" не привело к материальному и техническому ущербу или ранениям»,— проинформировала Организация по атомной энергии Ирана.

Тем не менее «Росатом» в ночь на 18 марта объявил, что готовит третий этап эвакуации специалистов, работающих на АЭС «Бушер». А незадолго до этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта «к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить риск ядерной аварии».

Израильские власти тем временем не хотят снижать темп атак.

«Интенсивность ударов в Иране возрастает,— сообщил 17 марта министр обороны Исраэль Кац.— Ожидаются значительные сюрпризы на всех аренах, которые приведут к эскалации войны, которую мы ведем против Ирана и "Хезболлы" в Ливане»

Кац объявил, что в ночь на среду авиация ЦАХАЛа устранила министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. В тот же день Тегеран официально подтвердил смерть Али Лариджани и Голямрезы Сулеймани.

Как утверждают источники Ynet, власти Израиля значительно упростили проведение ликвидаций высокопоставленных деятелей Ирана и «Хезболлы». Если раньше ЦАХАЛу и «Моссаду» необходимо было ждать разрешения политического руководства страны, то теперь у них есть предварительное разрешение на такие атаки.

«Такого раньше никогда не было,— признается собеседник Ynet в израильских силовых структурах.— Но с момента поступления (разведывательной.— “Ъ”) информации необходимо действовать быстро. Обычно нет времени ждать одобрения». Теперь устранение иранских силовиков и государственных деятелей, вероятно, приобретет более массовый и менее избирательный характер.