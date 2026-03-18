«Союзцемент» не видит перспектив дефицита цемента на Северном Кавказе

В объединении «Союзцемент» заявили «Ъ-Кавказ» об отсутствии дефицита цемента в южных регионах России, включая Северо-Кавказский федеральный округ. Российская цементная промышленность полностью выполняет обязательства по поставкам и готова нарастить объемы при необходимости.

В РФ действует 61 цементный завод с проектными мощностями 104 млн тонн цемента в год. В 2025 году производство составило 58,6 млн тонн при средней загрузке отрасли 61% за последние десять лет, и за последний год этот показатель принципиально не изменился.

Профильные ведомства — Минстрой России и Минпромторг — подтвердили, что совокупных мощностей достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка без ограничений со стороны предложения.

По данным «Цементного обозрения» за февраль 2026 года, производство цемента в январе составило 1,8 млн тонн (-32,7% к январю 2025-го), потребление — столько же (-32,1%). За январь–февраль производство оценивается в 4,2 млн тонн, потребление — 4,5 млн тонн (-25,7% к прошлому году).

Ж/д перевозки цемента за тот же период достигли 1761,2 тыс. тонн (-27,6%), включая февраль — 1020,5 тыс. тонн (-23,6% к февралю 2025-го). Импорт за январь–февраль — 262,2 тыс. тонн (-23,3%), экспорт — 64,2 тыс. тонн (-57,2%). Средняя цена с НДС и доставкой в январе выросла до 9375 руб./т.

Крупнейшее производство в СКФО — «Кавказцемент» (АО «ЦЕМРОС», Усть-Джегута, КЧР) с проектной мощностью свыше 3 млн тонн в год (в 2024 году выпустил 2 млн тонн). В ЮФО лидируют Новоросцемент (Новороссийск, мощность около 2,8 млн тонн) и Верхнебаканский цемзавод (Краснодарский край, мощность 1,2 млн тонн). При этом потребление цемента в СКФО за январь–февраль 2026 года составило 159,1 тыс. тонн против 219,8 тыс. тонн годом ранее (-28%), что стало одним из самых резких спадов среди федеральных округов после ЮФО (-31%) и СЗФО (-34%).

В среднесрочном прогнозе ожидается дальнейшее снижение темпов строительства в 2026 году с пессимистичным сценарием падения потребления цемента до -20% (до 52 млн тонн по РФ). Положительными факторами названы антикризисные меры правительства, реновация жилья, цементобетонные дороги и нацпроект «Жилье и городская среда».

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Махачкалинский морской торговый порт увеличил грузооборот, несмотря на напряженную обстановку в Иране из-за военных событий. Ключевыми драйверами роста стали экспорт зерна и импорт цемента.

Станислав Маслаков