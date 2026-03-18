После атак БПЛА на Краснодар в ГУ МЧС рассказали, как выбрать огнетушитель домой

После ударов БПЛА по Краснодару утром в среду, которые привели к повреждениям жилья и автомобилей, в ГУ МЧС по Кубани разъяснили, как выбрать огнетушитель для дома.

«Вообще огнетушитель дома неплохо бы иметь в любой ситуации. Но приобрести его в контексте угроз атак БПЛА, наверное, было бы особенно правильно, в целях ликвидации возможного возгорания»,— сказал «Ъ-Кубань» начальник пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев.

В усредненной ситуации на двухкомнатную квартиру достаточно иметь один огнетушитель объемом не менее пяти литров, пояснил он. Если домовладение больше, соответственно, и число огнетушителей целесообразно увеличить.

Пользоваться можно огнетушителем любого типа. Однако нужно учитывать, что, если он будет применяться внутри жилого помещения, то последствия использования порошкового плохо устраняются. В этом смысле углекислотный может быть предпочтительнее.

«Приобрести огнетушитель можно как в строительных магазинах, в гипермаркетах, так и на маркетплейсах. Не обязательно искать какие-то специализированные магазины. Если он поступил в продажу, то уже должен иметь необходимую сертификацию для использования. При этом нужно помнить про срок годности этого оборудования, который указан в виде маркировки на корпусе. Не стоит забывать про периодический осмотр — нужно проверять корпус на предмет коррозии, трещин и деформации. Важно знать, что для огнетушителей, которые находятся в помещениях, определен срок перезарядки раз в пять лет, для осуществления данного вида обслуживания необходимо обратиться в организации, которые имеют право его проводить»,— пояснил Александр Субочев.

Он также отметил, что наличие в доме огнетушителя позволит чувствовать себя увереннее и защитить свое имущество и в том случае, если удар дрона обернется пожаром на близлежащем объекте. Первичные средства пожаротушения помогут оказать оперативную помощь в тушении пострадавшим соседям и тем самым предотвратить распространение огня на свое домовладение.

Утром в среду Краснодар был атакован дронами. По данным краевого оперштаба, в краевой столице зафиксированы повреждения пяти многоквартирных домов, одного малоэтажного и одного частного дома, медцентра и ресторана, около двух десятков автомобилей. Погибла девушка. В поселке Энем соседнего Тахтамукайского района Адыгеи фрагменты дронов задели восемь частных домов и несколько автомобилей, двое детей получили осколочные ранения и были госпитализированы. БПЛА упали на территорию двух домовладений в Анапе, одно из них повреждено, из-за падения одного из беспилотников на склон горы в районе села Варваровка начался пожар. Кроме Краснодара, угроза атаки была объявлена в Сочи, Новороссийске, Геленджике и Анапе.

Михаил Волкодав