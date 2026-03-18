В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Анапы объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гостям и жителям Анапы рекомендуется соблюдать правила безопасности. Тем, кто находится дома, не следует выходить на улицу, нужно укрыться в помещениях без окон — в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Также запрещается пользоваться лифтом и находиться рядом с окнами.

Гражданам, оказавшимся в это время на улице, советуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, в подвалах домов или на подземных парковках. Прятаться у стен многоквартирных домов, использовать в качестве укрытия автомобиль или остановочные павильоны — опасно. Водителям рекомендуется остановиться, покинуть машину и спрятаться за крепкое строение.

Власти города-курорта также напомнили о запрете публикации в социальных сетях фото или видео дронов, работы систем противовоздушной обороны и специальных служб. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие, ждать отмены сигнала опасности и следить за новостями в официальных источниках. Единый телефон оперативных служб — 112.

Алина Зорина