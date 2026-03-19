Желтый сигнал «Светофора»

На рынке жестких дискаунтеров наметилось охлаждение. В 2026 году совокупный оборот магазинов этого формата составит 2,06 трлн руб., увеличившись за год на 19,1%. Это самый низкий прирост с 2018 года. Тренд сохранится, и к 2029 году темп рост сегмента снизится до 9,4% в год. Это объясняется сокращением оборотов у «Светофора» — одного из лидеров в сегменте, и ростом конкуренции с мягкими дискаунтерами.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Совокупная выручка жестких дискаунтеров в России в 2026 году может составить 2,06 трлн руб., увеличившись год к году на 19,1%, подсчитали в Infoline. Это самый низкий показатель с 2018 года. В 2025 году оборот этого рынка увеличился на 19,6%, до 1,73 трлн руб., в 2024 году — на 24,8%. В дальнейшем тенденция сохранится. В Infoline ожидают, что в 2027 году оборот жестких дискаунтеров прибавит 18,2%, в 2028-м — 13,4%, в 2029-м — только 9,4%.

Прирост числа новых магазинов жестких дискаунтеров также замедлился. В 2025 году их количество в России увеличилось на 1,24 тыс., против 1,43 тыс. годом ранее. Это худший результат с 2020 года, следует из данных Infoline.

Формат жестких дискаунтеров в России развивается с 2010-х годов. Он подразумевает открытие магазинов самообслуживания с минималистичным оформлением торгового зала, ограниченным ассортиментом, относительно небольшой численностью персонала. Расположены такие объекты обычно в недорогих помещениях. Сокращение затрат позволяет таким сетям поддерживать низкие цены. В этом формате в России работают «Чижик», «Доброцен», «Светофор» и т. д.

Замедление роста бизнеса жестких дискаунтеров происходит в условиях общего охлаждения всего розничного рынка из-за стремления потребителей оптимизировать расходы. Согласно «Сбериндексу», 9–15 марта номинальные расходы населения на продукты выросли год к году только на 1,8%. Годовая инфляция в феврале, согласно Росстату, составила 5,9%.

Другой важный фактор — проблемы отдельных игроков. Выручка «Светофора», второго по обороту жесткого дискаунтера в России, в 2025 году сократилась на 3% год к году, до 394,43 млрд руб., следует из данных Infoline. Это объясняется снижением присутствия: на конец января 2026 года ГК «Торгсервис» (сети «Светофор» и «Маяк») развивала 2,6 тыс. магазинов, год к году значение сократилось на 11% (за январь закрылся 21 магазин).

Оборот крупнейших сетей жестких дискаунтеров в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Сеть Выручка без НДС (млрд руб.) Изменение год к году (%) «Чижик» 417,5 67,3 «Светофор» 394,43 –3 «Победа» 145,04 28,4 «Доброцен» 125,89 9,1 «Моя цена», «Первый выбор» 122,77 49,7 «Да!» 79,92 10,5 Smart 52,35 33,1 Открыть в новом окне Источник: Infoline.

В 2025 году «Светофор» столкнулся с вниманием надзорных органов и массовыми проверками. «Светофору» пришлось приостановить работу некоторых магазинов, что привело к падению трафика и снижению выручки (см. “Ъ” от 10 февраля 2025 года). Но основными причинами сокращения торговых площадей «Светофора» стали не проверки, а конкуренция с другими сетями и проблемы с качеством объектов и товарного предложения, поясняет руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов. В ГК «Торгсервис» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Большинство жестких дискаунтеров развивается именно за счет территориальной экспансии, а не роста сопоставимых продаж, говорит партнер One Story Ольга Сумишевская.

Увеличение числа магазинов естественным образом приводит к росту оборота. Но такая стратегия, по мнению управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, уже фактически исчерпала себя. Локаций для открытия новых объектов, по его мнению, недостает.

Господин Ванчугов также обращает внимание на растущую конкуренцию с форматом мягких дискаунтеров, в котором работают в том числе торговые сети «Пятерочка» и «Магнит». Сейчас эти магазины активно проводят промоакции и выравнивают цены по отдельным позициям с жесткими конкурентами, поясняет он.

Все же крупнейшие ритейлеры, по словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, еще заинтересованы в открытии жестких дискаунтеров. Запустить такой магазин, по его словам, стоит в среднем на 20–40% дешевле, чем супермаркет сопоставимой площади. Это актуально с учетом общего роста сроков окупаемости каждой торговой торчки, говорит Ольга Сумишевская. Роман Самойлов отмечает, что дискаунтеры также могут рассматриваться как более маржинальный формат из-за относительно небольших расходов на текущую деятельность.

Несмотря на все плюсы и активный рост формата в последние несколько лет, доля жестких дискаунтеров на розничном рынке еще относительно невелика. В 2025 году такие сети, согласно Infoline, сформировали 5,8% от товарооборота в продовольственной рознице. В 2026 году значение может вырасти на 0,6 процентного пункта (п. п.), до 6,4%. В 2027 году показатель достигнет 7%, в 2028-м — 7,4%. В 2029 году значение может составить 7,6%, а в 2030-м — 7,7%. Хотя в АКОРТ ждут роста до 10% к 2030 году.

Алина Мигачёва