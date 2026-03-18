Белый дом: Китай согласился перенести визит Дональда Трампа

Китайские власти согласились перенести визит президента США Дональда Трампа в Пекин, который тот планировал нанести в конце месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Представитель Белого дома сообщила, что стороны работают над тем, чтобы как можно скорее назначить новые даты.

Ранее сегодня официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что стороны продолжат поддерживать контакты в связи с визитом Дональда Трампа в Китай. Он подчеркнул, что дипломатические усилия глав государств играют незаменимую стратегическую роль в китайско-американских отношениях.

Накануне Дональд Трамп сообщил о переносе визита в КНР «примерно на месяц». Он мотивировал отсрочку необходимостью быть в США ввиду военных действий в Иране.

Визит президента США в КНР был намечен на 31 марта — 2 апреля. 15 марта Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times, что его визит в КНР может быть перенесен. Назвав Китай одним из крупнейших импортеров иранской нефти, американский лидер призвал страну оказать помощь в восстановлении судоходства через Ормузский пролив. В противном случае Дональд Трамп пригрозил отложить официальную поездку.

Почему Дональд Трамп перенес визит в Китай на месяц — в материале «Ъ» «И пусть Пекин подождет».

Анастасия Домбицкая