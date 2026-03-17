И пусть Пекин подождет

Визит президента США Дональда Трампа в Пекин 31 марта для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином по ключевым, преимущественно торгово-экономическим темам отложен на месяц. И если поначалу одной из причин переноса встречи Трамп называл нежелание Китая участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, то позднее он мотивировал отсрочку исключительно необходимостью быть на месте ввиду военных действий в Иране.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, 30 октября 2025 года

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, 30 октября 2025 года

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Впервые о возможности переноса визита Дональда Трампа в Пекин стало известно в воскресенье, 15 марта. Об этом заявил он сам в интервью Financial Times, назвав Китай одним из крупнейших импортеров иранской нефти и призвав его оказать помощь в восстановлении судоходства через Ормузский пролив. В противном случае визит в КНР может быть отложен, допустил американский лидер.

Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире телеканала CNBC, что перенос визита возможен, но «не потому, что президент потребовал от Китая контролировать Ормузский пролив». «Если же встреча по какой-либо причине будет перенесена, то это будет связано с логистическими проблемами. Решение остаться в Белом доме или остаться в Соединенных Штатах на время этой войны будет приниматься президентом как главнокомандующим»,— добавил он.

Считаные часы спустя Дональд Трамп сообщил о переносе визита в КНР уже как о состоявшемся факте. Он заявил, что обратился к Пекину с просьбой отложить поездку, намеченную изначально на 31 марта — 2 апреля, «примерно на месяц». «Мы ведем переговоры с Китаем. Я бы с удовольствием (поехал в Пекин.— “Ъ”), но из-за войны я хочу быть здесь. Я чувствую, что должен быть здесь»,— пояснил свое решение Трамп.

Он добавил, что «с нетерпением ждет встречи» с Си и что у них хорошие отношения. Американский лидер отверг предположения, что у его решения отложить переговоры были какие-то скрытые мотивы.

В Пекине не стали напрямую комментировать заявления Трампа. 16 марта официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга дежурно отметил важность двусторонних переговоров Трампа и Си Цзиньпина, сказав, что «дипломатия главы государства играет незаменимую, стратегическую роль в китайско-американских отношениях». А далее он призвал все стороны «немедленно прекратить военные действия, избегать дальнейшей эскалации напряженности и предотвратить дальнейшее негативное влияние региональной нестабильности на глобальное экономическое развитие».

В последний раз Трамп приезжал с визитом в Пекин в ноябре 2017 года, во время своего первого президентского срока, а затем встречался с председателем Си в Южной Корее в октябре 2025 года для полноценных двусторонних переговоров.

Нынешний визит должен был стать логичным продолжением февральского телефонного разговора двух лидеров, нацеленным на нормализацию двусторонних отношений стран, обремененных торговой войной на фоне американских пошлин на китайские товары. Буквально на днях делегации двух сторон провели переговоры, чтобы прояснить позиции друг друга по экономическим и торговым вопросам. Эта подготовка шла в сжатые сроки и была существенно омрачена решением США начать расследование в отношении более десяти стран, включая Китай, о недобросовестной торговой практике. На момент объявления о переносе визита Бессент находился в Париже вместе со своим китайским коллегой — вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном для финального согласования параметров встречи. На понедельник у главы американского минфина была запланирована пресс-конференция, но из-за новостей о переносе визита от нее пришлось отказаться.

Встреча Трампа с Си должна была стать ключевым событием для администрации Белого дома в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, до которых остается меньше полугода.

Предполагалось, что разрядка в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира могла бы сыграть на руку республиканцам в ходе голосования. Аналитики убеждены, что перенос визита не приведет к его последующей отмене, так как обе стороны нуждаются в нормализации отношений, но сама отсрочка может существенно сказаться на атмосфере встречи. Особенно на фоне продолжающихся ударов США по Ирану.

При этом участие Китая в планах Вашингтона по разблокировке Ормузского пролива выглядит маловероятным. В отличие от других стран, к которым обратился Трамп, Китай имеет собственные довольно внушительные запасы нефти, которые оцениваются примерно в 1,3 млрд баррелей. Этого должно хватить примерно на четыре месяца в случае полного перекрытия иранского экспорта. При этом пока речи о таком сценарии не идет. В Тегеране заявляли о том, что Ормузский пролив закрыт лишь для США, Израиля и их союзников, в то время как следующие в Китай нефтяные танкеры продолжают беспрепятственно проходить через пролив. Так, начиная с 28 февраля КНР получила около 12 млн баррелей сырой нефти из Ирана.

Вероника Вишнякова