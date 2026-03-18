Дума одобрила законопроект об упрощении проверок пьяных водителей

Госдума приняла в первом чтении поправки к КоАП РФ, меняющие процедуру проверки водителей на состояние опьянения.

Сейчас инспекторы, подозревающие гражданина в нетрезвом вождении (по запаху изо рта, покраснению лица и т.д.), обязаны отстранить гражданина от управления авто. Сотрудники ДПС составляют протокол, а водителя направляют на проверку к инспектору или врачу. Также инспектор составляет протокол о перемещении машины на штрафстоянку. Правительство хочет сделать оформление отдельных документов для этих процедур необязательным. Отметку об отстранении и задержании машины с указанием даты, времени и места можно будет ставить в других документах, например в протоколе о возбуждении дела об административном правонарушении. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в январе 2026 года.

По данным МВД, составление одного протокола у инспектора занимает в среднем пять минут. В 2024 году за управление в состоянии опьянения и отказ пройти освидетельствование было возбуждено 403,5 тыс. дел. Отказ лишь от оформления одного протокола сэкономит инспекторам 33,6 тыс. рабочих часов в год и деньги, которые тратят власти на приобретение бланков, поясняли в правительстве.

Иван Буранов