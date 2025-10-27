МВФ: госдолг США к 2030 году достигнет 143% от ВВП

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), которые приводит Financial Times, к концу текущего десятилетия общий государственный долг США вырастет на 20% и достигнет 143,4% по отношению к ВВП этой страны — по сравнению со 124% по итогам 2024 года.

Свои прогнозы МВФ строит на оценках того, что дефицит бюджета США будет составлять около 7% ВВП каждый год до 2030 года,— это самый высокий показатель среди всех развитых стран мира.

Таким образом отношение долга США к ВВП приблизится к тем же показателям у самых проблемных в этом отношении европейских стран — Италии и Греции. В последней, как известно, рост долговой нагрузки на бюджет уже привел к крупному финансовому кризису в 2010–2012 годах, в ходе которого Греция серьезно рассматривала выход из зоны евро. По итогам 2024 года отношение госдолга Греции к ВВП составило 152%, Италии — 135%.

Евгений Хвостик