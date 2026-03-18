Пятибалльный форвард

Выдающийся российский форвард Никита Кучеров сделал шаг к тому, чтобы в третий раз подряд завоевать звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ, проведя в гостях блестящий матч против «Сиэтл Кракен». «Тампа-Бей Лайтнинг» Кучерова одержал в нем победу со счетом 6:2, а российский лидер клуба набрал пять очков, сделав хет-трик.

Фото: Steph Chambers / Getty Images

У Никиты Кучерова в нынешнем сезоне, как, впрочем, и в сезонах предыдущих, было множество классных матчей, таких, которые заставляли и тренера «Тампы» Джона Купера, и партнеров россиянина по клубу снова и снова рассказывать о неординарности и многогранности его таланта. Но этот все же, похоже, стоит считать пока самым лучшим.

Пять очков за результативность в матче — отметка очень-очень достойная. Даже Никите Кучерову, про которого все привыкли думать, что он эти баллы буквально штампует, она покорялась в НХЛ всего девять раз. А из действующих игроков чаще ее достигали только два хоккеиста, с которыми Кучерову почти постоянно приходится бороться за звание главного бомбардира регулярного чемпионата: у Коннора Макдэвида 13 матчей с как минимум 5 очками, у Нейтана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — 11. В текущем сезоне столько же Никите Кучерову уже довелось однажды набрать. Дело было в январе в матче против «Сан-Хосе Шаркс». Но в нем в его активе оказался один гол, а с «Сиэтлом» Кучеров отметился хет-триком, седьмым в карьере. И это, конечно, повышает ценность его достижения.

Желающий к ней придраться, разумеется, зацепится за тот факт, что свой третий гол он отправил в пустые ворота, после того как в концовке хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока, пытаясь спастись, а в двух других эпизодах партнеры, Брэндон Хейгл и Энтони Сирелли, выводили россиянина на открытый угол.

Но придирка так себе. Дело в том, что вторая и третья шайбы Кучерова были итогом им же раскрученных выпадов. И вообще, в этом матче он представлял эталонную версию самого себя — нападающего, умеющего слишком многое, чтобы хоть что-то выделять. Кучеров дирижировал атаками, оказывался на их острие, если надо, отбирал шайбу, не сторонясь работы, вроде бы не подходящей ему по статусу.

В общем, «Тампа», которая до февральского олимпийского перерыва смотрелась чуть ли не сильнейшей командой НХЛ, но после него не так стабильна и воздушна, должна быть благодарна своему лидеру за довольно важную победу. Клуб сейчас идет вторым в Атлантическом дивизионе вслед за «Буффало Сейбрс», кое-какой запас прочности в драке за путевку в play-off у него на финишном отрезке регулярного чемпионата есть. Но это все-таки не такой запас, чтобы назвать его железобетонным. Например, располагающийся на шестой позиции в дивизионе «Детройт Ред Уингс» отстает лишь на четыре очка.

Поклонников «Тампы», правда, кажется, не меньше, чем турнирная ситуация, волнуют персональные перспективы Никиты Кучерова. Речь идет, естественно, о бомбардирской гонке, которую он выиграл в двух предыдущих сезонах.

Взрыв в матче с «Сиэтлом» позволил Кучерову со 111 очками запрыгнуть на вторую в ней позицию, скинув на третью слегка скисшего после поражения сборной Канады в финале Олимпиады от американцев, случившегося в том числе из-за его ошибки, Маккиннона.

У того перед состоявшимся в ночь на 19 марта по московскому времени матчем «Колорадо» против «Даллас Старс» было 110 баллов. Таким образом, впереди россиянина остался один-единственный конкурент — Коннор Макдэвид. Но его отрыв от Кучерова невелик — четыре очка. А шансов взять верх в этой гонке над конкурентами Никите Кучерову добавляет тот факт, что «Тампе» до окончания регулярного чемпионата предстоит сыграть 16 матчей, в то время как у Макдэвида их в запасе 13. Хотя, еще когда Никита Кучеров был третьим в гонке, эксперты официального сайта НХЛ в своем внутреннем голосовании, определяя основного претендента на Hart Trophy, приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, поставили российского нападающего, которому трофей и в 2024 году, и в 2025-м не достался, невзирая на бомбардирские подвиги, выше и Нейтана Маккинонна, и Коннора Макдэвида.

Алексей Доспехов