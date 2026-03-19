Илья Иванцов покидает пост президента ПАО «Элемент»

Илья Иванцов уходит с поста президента ПАО «Элемент». С 20 марта на этой должности его сменит Олег Хазов, который ранее занимал пост вице-президента по финансовой и операционной деятельности, сообщила «Ъ» пресс-служба «Элемента».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Иванцов возглавлял компанию с момента ее основания в 2019 году — после объединения микроэлектронных активов АФК «Система» и «Ростеха». «Я благодарен акционерам за доверие руководить уникальным и важнейшим проектом в области микроэлектроники на протяжении семи лет… Сейчас передо мной стоят новые задачи в АФК “Система”»,— сообщил Илья Иванцов.

Олег Хазов присоединился к «Элементу» в 2022 году в должности вице-президента по финансам и инвестициям. До этого он занимал позиции в высшем руководстве производственных предприятий и промышленных групп. «Ближайший год будет посвящен перестройке процессов, повышению операционной эффективности и подготовке обновленной стратегии развития»,— рассказал господин Хазов. По его словам, компания планирует усилить интеграцию между наукой и промышленностью, а также нарастить объемы производства.

15 марта совет директоров «Элемента» рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий Ильи Иванцова, а также досрочном прекращении полномочий членов правления ПАО. В январе этого года «Сберу» перешло 41,9% акций «Элемента». Еще 4,3% «Сбер» выкупил у миноритариев. Общая сумма сделки составила 27 млрд руб. АФК «Система», которой принадлежало 37,6% акций, полностью вышла из состава акционеров.

