Совет директоров «Элемента» рассмотрит отставку Иванцова

Совет директоров ГК «Элемент» рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий президента группы Ильи Иванцова и назначении нового руководителя. На повестку также вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления ПАО «Элемент».

Илья Иванцов с 2016 по 2019 год занимал должности исполнительного вице-президента и главного инвестиционного директора АФК «Система». «Элемент» возглавляет с сентября 2019 года.

ГК «Элемент» — крупнейший производитель микроэлектроники, созданный АФК «Система» и госкорпорацией «Ростех». Компания разрабатывает и выпускает интегральные схемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику и модули для банковских карт, загранпаспортов, транспорта, космоса и промышленной автоматизации.

22 января 2026 года «Сбер» закрыл сделку по покупке 41,9% акций «Элемента». Еще 4,3% «Сбер» выкупил у миноритариев. Сумма сделки составила 27 млрд руб. По итогам сделки АФК «Система», владевшая 37,6% акций, полностью вышла из состава акционеров.

