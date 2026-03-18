Воронежская прокуратура требует изъять участки под элитным коттеджным поселком

Новоусманский районный суд Воронежской области зарегистрировал иск межрайонного природоохранного прокурора о «признании отсутствующим» права собственности на участки в коттеджном поселке «Серебряный остров» у реки Усмань. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Ответчиками выступают администрация Отрадненского сельского поселения, а также собственники участков — Анатолий Гревцев, Роман Канищев, Евгений Козлов, Роман Кузнецов и Николай Самородский.

Иск принят к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 30 марта. Дело находится на рассмотрении судьи Софьи Алешниковой.

Проверка природоохранной прокуратуры выявила нарушения водоохранного и земельного законодательства: по итогам осмотра местности и изучения данных публичной кадастровой карты выяснилось, что ряд участков в коттеджном поселке частично расположен в границах береговой полосы Усмани.

В качестве третьих лиц привлечены Донское бассейновое водное управление, министерство природных ресурсов и экологии региона, территориальные управления Росимущества и Росреестра, областная прокуратура, а также новоусманское ООО «Остров» Александра Чурсина и Дмитрия Андреева. Компания известна тем, что в январе прошлого года Новоусманский районный суд обязал ее возместить 678 тыс. руб. ущерба за гибель рыб при строительстве дамбы на реке Усмани. «Острову» также предстояло рекультивировать нарушенные земли. Кроме того, суд оштрафовал должностное лицо компании почти на 500 тыс. руб. за возведение сооружения без разрешительной документации. Дамбу построили по заказу девелопера «Группа пятый сезон». Таким способом планировалось очистить старицу реки, на берегу которой расположен «Серебряный остров».

Как установила проверка природоохранной прокуратуры и Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора, в сентябре 2024 года «Остров» с помощью тяжелой техники снял слой почвогрунта в районе береговой полосы и возвел насыпь, перегородившую русло. Работы выполнялись с отступлением от проекта. По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, общий ущерб окружающей среде превысил 5,6 млн руб. Из этой суммы 3,8 млн руб. пришлись на почвы, 678 тыс. руб. — на объекты животного мира. Еще 1,9 млн руб. составила стоимость деревьев, поврежденных в районе плотины.

По данным Rusprofile, ООО «Остров» зарегистрировано в марте 2010 года в Новоусманском районе Воронежской области для управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Уставный капитал — 1 млн руб. Директором является Игорь Дубченко. Учредителями в равных долях выступают Александр Чурсин и Дмитрий Андреев. В 2024 году компания выручила 18 млн, убыток составил 24 млн руб.

В то же время местные жители, обеспокоенные иссушением старицы Усмани и гибелью водной фауны, не дождались официального разрешения ситуации и вручную снесли часть насыпи, после чего вода вернулась в старицу. Региональный министр экологии Наталья Ветер отметила, что это помогло предотвратить «более серьезный вред для экологии». Инцидентом заинтересовались в воронежском управлении СКР, где организовали проверку по признакам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ и халатности (ст. 246, ст. 293 УК РФ). О ее результатах не сообщалось.

Кабира Гасанова