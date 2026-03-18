Ход королем

Лондон задумался о переносе или отмене визита Карла III в Штаты

Очередные оскорбления от президента США Дональда Трампа в адрес британского премьера Кира Стармера поставила под сомнение визит короля Карла III в Вашингтон. Американский лидер по-прежнему ждет его приезда, в то время как правящие лейбористы вслед за оппозицией призывают правительство не ставить монарха в неудобное положение, открыто заявляя о необходимости переноса визита или даже его отмены.

Фото: DARREN STAPLES / Pool / Reuters

Фото: DARREN STAPLES / Pool / Reuters

Особые отношения Великобритании и США после начала Вашингтоном военной операции в Иране сменились особым отношением американского президента Дональда Трампа к британскому премьеру Киру Стармеру. Трамп регулярно критикует своего коллегу: и за первоначальный отказ предоставить авиабазы для ударов по Ирану, и, как ни парадоксально, за последующее решение все же поддержать военную кампанию Вашингтона. Вечером 17 марта в ходе совместной пресс-конференции Трампа и премьер-министра Ирландии Михола Мартина в Овальном кабинете Белого дома в адрес премьера Стармера прозвучали новые оскорбления.

Американский президент вновь повторил свою коронную фразу о том, что Стармер не Черчилль. На этот раз, указав на стоящий позади бюст выдающегося британского лидера военных лет, он заявил:

«Он (Кир Стармер.— “Ъ”) милый парень, вежливый человек, но он не дает результата. Нам нужны люди, которые умеют побеждать».

Трамп добавил, что с приходом к власти Стармера отношения между двумя странами испортились, и выразил разочарование в связи с отказом Великобритании направить корабли для разблокировки Ормузского пролива. «Я разочарован, потому что Кир был готов отправить два авианосца после нашей победы… мы сказали: нет, нет, мы хотим, чтобы силы были отправлены до войны, а не после ее окончания»,— сказал он, отметив, что ему не нужна такая помощь британцев.

Зато Трамп неожиданно похвалил короля Великобритании Карла III и сообщил, что ожидает его скорого визита в Вашингтон. «Я с нетерпением жду встречи с королем. Он приедет, как вы знаете, очень скоро»,— сказал лидер США.

Визит Карла III в Штаты действительно должен состояться в скором времени, однако точных дат пока нет. Изначально он планировался на апрель 2026 года. Для Трампа визит британского монарха должен был стать одним из ключевых событий накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года. В последний раз глава Соединенного Королевства был на американской земле почти 20 лет назад: королева Елизавета II посещала Вашингтон во время президентского срока Джорджа Буша-младшего. Приезд Карла III мог бы подчеркнуть особые отношения Трампа с королевской семьей. Тем более что он уже стал первым американским президентом, удостоившимся двух полноценных государственных визитов в Великобританию. Впервые Трампа и его жену Меланию принимала Елизавета II в 2019 году, второй раз — уже Карл III в сентябре 2025 года.

Теперь, однако, визит британского короля в Вашингтон оказался под вопросом. Традиционно правительство Великобритании дает рекомендации королевской семье по международным поездкам, и сейчас оно находится под серьезным давлением: все больше депутатов призывают власти рекомендовать монарху отложить визит или вовсе его отменить. И если изначально скептические голоса звучали лишь из стана оппозиции, то теперь к ним присоединились и члены Лейбористской партии.

Так, председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Эмили Торнберри 17 марта заявила, что визит короля в США на фоне войны в Иране и нападок Трампа на Стармера может поставить монарха в неловкое положение. Ранее против визита высказывался лидер либерал-демократов Эд Дейви, который призывал не дать Трампу одержать «огромную дипломатическую победу», а депутат-консерватор Саймон Хоар и вовсе призывал отменить поездку.

За проведение визита выступает разве что лидер крайне правой партии Reform UK Найджел Фарадж. Политик убежден, что Карл III мог бы использовать свое влияние на Трампа для восстановления пошатнувшихся двусторонних отношений.

Последний опрос общественного мнения YouGov показывает, что большая часть британцев поддерживает отмену королевского визита. Так, 46% убеждены, что визит необходимо отменить, а 36% настаивают на продолжении подготовки к нему. Еще 18% не определились. Не выработали окончательную позицию по этому вопросу пока и на Даунинг-стрит. Официальный представитель правительства во вторник отказался комментировать судьбу визита, напомнив, что его даты еще даже не подтверждены.

Вероника Вишнякова

Да здравствует король!

Чарльз Филип Артур Джордж родился 14 ноября 1948 года в Лондоне во время правления своего деда Георга VI и спустя год после свадьбы родителей — принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбаттена. По отцу он считается прапраправнуком российского императора Николая I &lt;BR>На фото: с младшей сестрой принцессой Анной

Фото: AP

Чарльз стал наследником престола в возрасте трех лет, когда в 1952 году после смерти Георга VI корона перешла его матери Елизавете II. Спустя шесть лет он получил официальный титул принца Уэльского. В 1967 году будущий король поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал археологию и антропологию, а затем историю. В 1970-м получил диплом бакалавра и в том же году начал участвовать в заседаниях Палаты лордов и кабинета министров

Фото: AP

В 1971–1976 годах принц Чарльз находился на воинской службе, во время которой обучался пилотированию истребителя и военного вертолета, прошел курс военно-морского колледжа в Дартмуте и служил на ракетном эсминце «Норфолк». В феврале 1976 года был назначен командиром тральщика береговой охраны «Бронингтон». В декабре того же года завершил службу в звании капитана ВМС Великобритании

Фото: Reuters

Еще в 1970 году в Виндзоре во время игры в поло Чарльз познакомился с Камиллой Розмари Шанд. У них завязалась тесная дружба, однако ее кандидатура в качестве невесты наследника престола не устраивала королеву. В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а в 1981-м принц Уэльский женился на Диане Спенсер (на фото), происходившей из английского аристократического рода

Фото: AP

Союз Чарльза и Дианы оказался несчастливым. В 1992 году официально стало известно о том, что супруги живут раздельно, а в 1996 году их брак был расторгнут

Фото: Reuters

В этом браке появились двое сыновей: 21 июня 1982 года родился принц Уильям (справа), 15 сентября 1984 года — Гарри (в центре)

Фото: Reuters

Будучи наследником престола, Чарльз принимал участие в официальных мероприятиях королевского двора, наносил неофициальные визиты во многие страны мира. В 2013 году он впервые заменил мать на саммите Британского Содружества (организация объединяет экс-колонии и доминионы Британии). С 2018-го был преемником королевы на посту главы организации

Фото: Reuters

Принц Чарльз посещал Россию в 1994 и 2003 годах. По информации СМИ, его отношения с президентом России Владимиром Путиным (слева) испортились в 2010 году после отказа Великобритании экстрадировать предпринимателя Бориса Березовского &lt;BR>На фото: с тогдашним первым зампредседателя правительства Санкт-Петербурга Владимиром Путиным на Пискаревском кладбище в 1994 году

Фото: Reuters

В 2005 году Чарльз женился во второй раз — на своей давней возлюбленной Камилле Паркер Боулз (справа), отношения с которой он поддерживал и во время брака с Дианой. Впервые в истории британской королевской семьи церемония бракосочетания была гражданской

Фото: AP / Alastair Grant, Pool

«Нечто столь любопытное, как монархия, не выживет, если не принимать во внимание отношение людей. В конце концов, если люди этого не хотят, у них этого не будет» &lt;BR>На фото: королева Елизавета II (в центре), принц Филипп (справа на переднем плане), принц Чарльз, (слева на переднем плане) принц Эдуард, (справа на заднем плане) принцесса Анна (в центре на заднем плане) и принц Эндрю (слева на заднем плане)

Фото: TIM GRAHAM / POOL / AFP

21 апреля 2011 года принц Чарльз стал рекордсменом по продолжительности ожидания трона за всю истории Великобритании

Фото: Reuters

С момента окончания своей службы в армии принц Чарльз неоднократно получал повышения, а в 2012 году он стал адмиралом флота, фельдмаршалом и маршалом Королевских ВВС Британии

Фото: Reuters

В знак заслуг монаршей особы в области охраны природы в 2012 году в его честь был назван новый вид лягушек — Hyloscirtus princecharlesi

Фото: Reuters

22 июля 2013 года Чарльз впервые стал дедушкой: у принца Уильяма и его супруги Кэтрин родился сын — принц Джордж Александр Луи. Сейчас у него пять внуков

Фото: Reuters

Монарх активно занимается благотворительностью, состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур. Он является основателем «Фонда принца» и 15 других благотворительных организаций &lt;BR>На фото: с бывшим президентом США Дональдом Трампом

Фото: Chris Jackson / Pool Photo / AP

Среди его увлечений — игра в поло, охота на лис (до ее запрета в 2005 году), рыбалка, живопись, философия, садоводство и пчеловодство. В 2017 году Чарльз выпустил иллюстрированный справочник о глобальном потеплении, который написал в соавторстве с исследовательницей Эмилией Шакборо и экоактивистом Тони Джунипером

Фото: Kirsty Wigglesworth, pool / AP

Согласно опросам общественного мнения, популярность Чарльза накануне смерти Елизаветы II составляла 42%. Многие высказывались за его отречение в пользу сыновей

Фото: Alberto Pezzali / AP

Всего в статусе наследного принца он пребывал 70 лет. 8 сентября 2022 года Елизавета II скончалась, а Чарльз стал королем Великобритании. Новый монарх взял имя Карл III

Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

Церемония коронации прошла в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года

Фото: Petr David Josek / AP

