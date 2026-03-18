Ход королем

Очередные оскорбления от президента США Дональда Трампа в адрес британского премьера Кира Стармера поставила под сомнение визит короля Карла III в Вашингтон. Американский лидер по-прежнему ждет его приезда, в то время как правящие лейбористы вслед за оппозицией призывают правительство не ставить монарха в неудобное положение, открыто заявляя о необходимости переноса визита или даже его отмены.

Фото: DARREN STAPLES / Pool / Reuters Король Великобритании Карл III

Особые отношения Великобритании и США после начала Вашингтоном военной операции в Иране сменились особым отношением американского президента Дональда Трампа к британскому премьеру Киру Стармеру. Трамп регулярно критикует своего коллегу: и за первоначальный отказ предоставить авиабазы для ударов по Ирану, и, как ни парадоксально, за последующее решение все же поддержать военную кампанию Вашингтона. Вечером 17 марта в ходе совместной пресс-конференции Трампа и премьер-министра Ирландии Михола Мартина в Овальном кабинете Белого дома в адрес премьера Стармера прозвучали новые оскорбления.

Американский президент вновь повторил свою коронную фразу о том, что Стармер не Черчилль. На этот раз, указав на стоящий позади бюст выдающегося британского лидера военных лет, он заявил:

«Он (Кир Стармер.— “Ъ”) милый парень, вежливый человек, но он не дает результата. Нам нужны люди, которые умеют побеждать».

Трамп добавил, что с приходом к власти Стармера отношения между двумя странами испортились, и выразил разочарование в связи с отказом Великобритании направить корабли для разблокировки Ормузского пролива. «Я разочарован, потому что Кир был готов отправить два авианосца после нашей победы… мы сказали: нет, нет, мы хотим, чтобы силы были отправлены до войны, а не после ее окончания»,— сказал он, отметив, что ему не нужна такая помощь британцев.

Зато Трамп неожиданно похвалил короля Великобритании Карла III и сообщил, что ожидает его скорого визита в Вашингтон. «Я с нетерпением жду встречи с королем. Он приедет, как вы знаете, очень скоро»,— сказал лидер США.

Визит Карла III в Штаты действительно должен состояться в скором времени, однако точных дат пока нет. Изначально он планировался на апрель 2026 года. Для Трампа визит британского монарха должен был стать одним из ключевых событий накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года. В последний раз глава Соединенного Королевства был на американской земле почти 20 лет назад: королева Елизавета II посещала Вашингтон во время президентского срока Джорджа Буша-младшего. Приезд Карла III мог бы подчеркнуть особые отношения Трампа с королевской семьей. Тем более что он уже стал первым американским президентом, удостоившимся двух полноценных государственных визитов в Великобританию. Впервые Трампа и его жену Меланию принимала Елизавета II в 2019 году, второй раз — уже Карл III в сентябре 2025 года.

Теперь, однако, визит британского короля в Вашингтон оказался под вопросом. Традиционно правительство Великобритании дает рекомендации королевской семье по международным поездкам, и сейчас оно находится под серьезным давлением: все больше депутатов призывают власти рекомендовать монарху отложить визит или вовсе его отменить. И если изначально скептические голоса звучали лишь из стана оппозиции, то теперь к ним присоединились и члены Лейбористской партии.

Так, председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Эмили Торнберри 17 марта заявила, что визит короля в США на фоне войны в Иране и нападок Трампа на Стармера может поставить монарха в неловкое положение. Ранее против визита высказывался лидер либерал-демократов Эд Дейви, который призывал не дать Трампу одержать «огромную дипломатическую победу», а депутат-консерватор Саймон Хоар и вовсе призывал отменить поездку.

За проведение визита выступает разве что лидер крайне правой партии Reform UK Найджел Фарадж. Политик убежден, что Карл III мог бы использовать свое влияние на Трампа для восстановления пошатнувшихся двусторонних отношений.

Последний опрос общественного мнения YouGov показывает, что большая часть британцев поддерживает отмену королевского визита. Так, 46% убеждены, что визит необходимо отменить, а 36% настаивают на продолжении подготовки к нему. Еще 18% не определились. Не выработали окончательную позицию по этому вопросу пока и на Даунинг-стрит. Официальный представитель правительства во вторник отказался комментировать судьбу визита, напомнив, что его даты еще даже не подтверждены.

Вероника Вишнякова