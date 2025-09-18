Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Два счастливых дня

Как прошел госвизит Дональда Трампа в Великобританию

Американский президент Дональд Трамп провел 17 и 18 сентября в Великобритании, где находился с госвизитом. Премьер Кир Стармер и король Карл III принимали главу Белого дома с такой пышностью, какую только могло предложить Соединенное Королевство. Американский лидер остался чрезвычайно доволен. Хозяев итоги визита, судя по всему, удовлетворили не полностью: Британии обещаны многомиллиардные инвестиции и сделка в области высоких технологий, но о снижении пошлин на британский экспорт в США ничего сказано не было. Подвигнуть Белый дом на усиление давления на Россию хозяевам тоже не удалось, хотя они очень старались.

Второй госвизит американского президента Дональда Трампа в Великобританию оставил его невероятно довольным

Второй госвизит американского президента Дональда Трампа в Великобританию оставил его невероятно довольным

Фото: Evan Vucci / AP

Второй госвизит американского президента Дональда Трампа в Великобританию оставил его невероятно довольным

Фото: Evan Vucci / AP

Много личного — и не только бизнес

18 сентября, второй и финальный день госвизита Дональда Трампа в Великобританию, начался, как и первый, с приятного. Сразу по прибытии в загородную резиденцию британского премьера Чекерс президенту США устроили экскурсию по архивам времен Уинстона Черчилля. В прошлом Трамп не раз высказывал свое восхищение выдающимся британским политиком за «умение прекрасно справляться с давлением» и даже вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет по возвращении в Белый дом в январе.

Теперь же у него появилась еще одна вещь, связанная с британской политикой. В четверг Кир Стармер вручил гостю свою собственную «красную коробку» — небольшой чемоданчик, обычно предназначенный исключительно для британских министров, символизирующий, что в руках обладателя сосредоточена власть.

И Трамп, и Стармер упомянули об «особых отношениях» между США и Великобританией. Они основаны на «лидерах, которые уважают друг друга, лидерах, которые искренне любят друг друга», заметил британский премьер.

«В мире нет более естественного партнерства… Связи между нашими странами бесценны»,— вторил ему Трамп, добавляя, что оба правительства «делают эти связи теснее, чем когда-либо прежде».

Благостной атмосфере способствовали и сделки между компаниями двух стран. В ходе визита было объявлено об американских инвестициях в Британию в размере £150 млрд. Кроме того, в четверг оба лидера поставили свои подписи под соглашением о технологическом процветании, предполагающим сотрудничество в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, термоядерного синтеза и ядерной энергетики.

А вот о снижении пошлин США на британские товары, невзирая на сотни теплых слов и ожидания Лондона, не прозвучало ни слова.

Ближе к трем часам дня, проведя переговоры и полюбовавшись прыжками с парашютом «красных дьяволов» (бойцов Парашютного полка армии Великобритании), прямо в воздухе развернувших британский и американский флаги, Дональд Трамп и Кир Стармер вышли к журналистам.

Судя по заявлениям хозяина встречи, США и Великобритания едины в вопросах обороны и безопасности, а также в «стремлении к миру», вместе работают над комплексным планом установления мира в секторе Газа и вместе помогают Украине. На встрече, по словам Стармера, они с Трампом как раз обсудили дальнейшее укрепление своей обороны, поддержку Украины и усиление давления на Владимира Путина.

Как Великобритания готовилась к госвизиту Дональда Трампа

Трамп, правда, этого не подтвердил. Повторив в очередной раз, что при нем войны на Украине не случилось бы и что он закончил семь войн, глава Белого дома сказал лишь следующее: «Надеюсь, в будущем у нас будут для вас хорошие новости». А затем выразил готовность принять больше мер давления против Москвы, но потом, а не «тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России», кинув тем самым камень в огород Европы.

Кроме того, Трамп открыто заявил, что у него есть «разногласия» со Стармером по вопросу признания палестинского государства. Напомним, Лондон пообещал признать государство Палестина до начала сессии Генассамблеи ООН 23 сентября, но, как утверждается, решил пойти на этот шаг уже после отъезда Трампа.

Чуть ли не самой любопытной международной новостью стало признание президента США, что Штаты пытаются вернуть себе авиабазу Баграм в Афганистане.

«Это может стать небольшой сенсацией»,— предположил сам Трамп, пояснив такое намерение тем, что база «находится в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие».

Трамп и вся королевская рать

Накануне Трамп провел весь день за пышными торжествами в окружении высокопоставленных членов королевской семьи. Как написала журналистка BBC, он был «таким, каким мы его редко видим»: придерживающимся сценария, сдержанным, без лишних отступлений.

Большинство британских СМИ будто бы не заметили, что Трамп несколько раз нарушил строгий протокол: сначала президент США несколько раз положил руку на спину короля Карла III (такое позволяется, только если сам монарх первым позволит себе похлопать кого-то по плечу), а затем во время смотра почетного караула оставил короля позади себя, затеяв разговор с одним из гвардейцев.

Но для хозяев, очевидно, было главным, чтобы гость остался максимально доволен приемом. И это сполна удалось. «Это высший класс и элегантность — все, что нравится Трампу»,— отметил по итогу первого дня визита один из чиновников Белого дома.

Мировые СМИ о государственном визите президента США в Великобританию

Проехав в экипаже по живописному парку Виндзорского замка, где их приветствовали солдаты в медвежьих шапках и марширующий оркестр, Дональд и Мелания Трамп провели вместе с королем Карлом III и членами его семьи смотр войск. Здесь принимающая сторона действительно расстаралась: почетный караул, в котором приняли участие 1,3 тыс. военнослужащих британской армии, королевского флота и королевских ВВС, стал самым многочисленным из когда-либо устраивавшихся в ходе госвизитов в Великобританию.

Впрочем, в тот день глава Белого дома был, похоже, готов восторгаться всем. «Какое место, какое место!» — восклицал он, оглядывая часовню Святого Георгия. В не меньший восторг он пришел и когда ему показали исторические документы о независимости США из королевской коллекции. «Настоящий раритет»,— оценил Трамп экспонат.

Положительное впечатление на президента США наверняка произвели и подарки, которыми стороны официально обменялись днем. В их числе президенту Трампу был передан флаг, который развевался над Букингемским дворцом в день его инаугурации в январе 2025 года. Трампы в ответ вручили Карлу III реплику меча президента Эйзенхауэра, который, по оценке Букингемского дворца, символизирует «глубокое уважение».

Кульминацией дня стал роскошный банкет на 160 персон с органической курицей по-норфолкски, завернутой в кабачки, в качестве основного блюда.

В своей речи перед ужином в Виндзорском замке король Карл III подчеркнул глубокие связи между двумя странами и высоко оценил личную приверженность президента Трампа «поиску решений некоторых из самых сложных конфликтов в мире».

Это стало отличной затравкой для главного, чего премьер Стармер и другие европейские лидеры ждали от британского монарха,— ненавязчивой, но четкой демонстрации необходимости поддержать Украину. И Карл III, никогда не скрывавший симпатий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, вполне оправдал возложенные на него надежды. «Сегодня, когда тирания вновь угрожает Европе, мы и наши союзники едины в поддержке Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир»,— заявил он в своей речи.

Впрочем, развивать украинскую тему король не стал и вскоре переключился на более нейтральные вопросы, позволив себе даже несколько шутливых замечаний. В частности, он заметил, что «британская земля прекрасно подходит для создания замечательных полей для гольфа». А затем упомянул, как в 1970-х во время его визита в Белый дом пресса строила предположения о том, не завяжет ли тогда еще молодой и холостой принц Чарльз роман с дочерью президента США Ричарда Никсона. «Если бы СМИ в 1970-х годах преуспели в своих попытках углубить эти особые отношения, я бы, возможно, породнился с семьей Никсон!» — заявил он на банкете.

В ответ Дональд Трамп приветствовал особые отношения между США и Великобританией, охарактеризовав их как «две ноты в одном аккорде или два куплета одного стихотворения, каждый из которых прекрасен сам по себе, но на самом деле они созданы для того, чтобы звучать вместе». И на прощание, назвав оказанный ему британской монархией прием одной из «высших почестей» в своей жизни, выразил шутливую надежду, что это был первый и последний раз, когда кого-то из избранных лидеров приглашают с госвизитом дважды.

Наталия Портякова

Фотогалерея

Визит Дональда Трампа в Великобританию

Предыдущая фотография
Карл III и Дональд Трамп в первый день второго государственного визита американского президента в Великобританию

Карл III и Дональд Трамп в первый день второго государственного визита американского президента в Великобританию

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Дональд и Мелания Трамп с юными участниками хора в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке

Дональд и Мелания Трамп с юными участниками хора в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III с супругами на военном параде

Дональд Трамп и Карл III с супругами на военном параде

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дональд Трамп в часовне Святого Георгия

Дональд Трамп в часовне Святого Георгия

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Оркестр шотландской гвардии на параде

Оркестр шотландской гвардии на параде

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters

Воздушное шоу над Виндзором

Воздушное шоу над Виндзором

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters

Дональд Трамп на военном параде в Виндзоре

Дональд Трамп на военном параде в Виндзоре

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Оркестр волынщиков и барабанщиков Старой гвардии армии США

Оркестр волынщиков и барабанщиков Старой гвардии армии США

Фото: Andrew Matthews / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III с женами

Дональд Трамп и Карл III с женами

Фото: Doug Mills / The New York Times / Pool / Reuters

Король Великобритании с президентом США

Король Великобритании с президентом США

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters

Подготовка к торжественному банкету

Подготовка к торжественному банкету

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Король и президент с супругами перед обедом

Король и президент с супругами перед обедом

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Президент США выступает с тостом

Президент США выступает с тостом

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III за обедом

Дональд Трамп и Карл III за обедом

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

Слева направо: принцесса Уэльская Кэтрин, принц Уэльский Уильям, Дональд Трамп и Мелания Трамп

Слева направо: принцесса Уэльская Кэтрин, принц Уэльский Уильям, Дональд Трамп и Мелания Трамп

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Король Карл III и королева Камила приветствуют чету Трампов

Король Карл III и королева Камила приветствуют чету Трампов

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III едут в Виндзорский замок

Дональд Трамп и Карл III едут в Виндзорский замок

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters

Члены конного полка Королевской конной гвардии

Члены конного полка Королевской конной гвардии

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

Военнослужащие выстроились на пути следования кареты с Дональдом Трампом и Карлом III

Военнослужащие выстроились на пути следования кареты с Дональдом Трампом и Карлом III

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters

Карета с Дональдом Трампом и Карлом III прибыла ко входу в Виндзорский дворец

Карета с Дональдом Трампом и Карлом III прибыла ко входу в Виндзорский дворец

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III обходят строй почетного караула

Дональд Трамп и Карл III обходят строй почетного караула

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

Королева Камила и Мелания Трамп прибывают к Виндзору

Королева Камила и Мелания Трамп прибывают к Виндзору

Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters

Процессия на пути к Виндзорскому замку

Процессия на пути к Виндзорскому замку

Фото: Andrew Matthews / Pool / Reuters

Карл III и Дональд Трамп осматривают строй почетного караула

Карл III и Дональд Трамп осматривают строй почетного караула

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Принц и принцесса Уэльские, президент США и первая леди, а такэже король и королева Британии на торжественной церемонии

Принц и принцесса Уэльские, президент США и первая леди, а такэже король и королева Британии на торжественной церемонии

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Дональд Трамп приветствует личного секретаря Карла III сэра Клайва Олдертона и личного секретаря королевы Камилы Софи Деншам

Дональд Трамп приветствует личного секретаря Карла III сэра Клайва Олдертона и личного секретаря королевы Камилы Софи Деншам

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Военнослужащие Королевских военно-воздушных сил маршируют в составе процессии к Виндзорскому замку

Военнослужащие Королевских военно-воздушных сил маршируют в составе процессии к Виндзорскому замку

Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters

Проход шотландских военнослужащих с волынками

Проход шотландских военнослужащих с волынками

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III на территории Виндзора

Дональд Трамп и Карл III на территории Виндзора

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Госсекретарь Марко Рубио с членами американской делегации наблюдают за торжественной церемонией

Госсекретарь Марко Рубио с членами американской делегации наблюдают за торжественной церемонией

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Военнослужащие Королевской конной артиллерии на торжественной церемонии

Военнослужащие Королевской конной артиллерии на торжественной церемонии

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Следующая фотография
1 / 31

Карл III и Дональд Трамп в первый день второго государственного визита американского президента в Великобританию

Фото: Jonathan Brady / Pool / Reuters

Дональд и Мелания Трамп с юными участниками хора в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III с супругами на военном параде

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дональд Трамп в часовне Святого Георгия

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Оркестр шотландской гвардии на параде

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters

Воздушное шоу над Виндзором

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters

Дональд Трамп на военном параде в Виндзоре

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Оркестр волынщиков и барабанщиков Старой гвардии армии США

Фото: Andrew Matthews / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III с женами

Фото: Doug Mills / The New York Times / Pool / Reuters

Король Великобритании с президентом США

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters

Подготовка к торжественному банкету

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Король и президент с супругами перед обедом

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Президент США выступает с тостом

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III за обедом

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

Слева направо: принцесса Уэльская Кэтрин, принц Уэльский Уильям, Дональд Трамп и Мелания Трамп

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Король Карл III и королева Камила приветствуют чету Трампов

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III едут в Виндзорский замок

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters

Члены конного полка Королевской конной гвардии

Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

Военнослужащие выстроились на пути следования кареты с Дональдом Трампом и Карлом III

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters

Карета с Дональдом Трампом и Карлом III прибыла ко входу в Виндзорский дворец

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III обходят строй почетного караула

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

Королева Камила и Мелания Трамп прибывают к Виндзору

Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters

Процессия на пути к Виндзорскому замку

Фото: Andrew Matthews / Pool / Reuters

Карл III и Дональд Трамп осматривают строй почетного караула

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Принц и принцесса Уэльские, президент США и первая леди, а такэже король и королева Британии на торжественной церемонии

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Дональд Трамп приветствует личного секретаря Карла III сэра Клайва Олдертона и личного секретаря королевы Камилы Софи Деншам

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Военнослужащие Королевских военно-воздушных сил маршируют в составе процессии к Виндзорскому замку

Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters

Проход шотландских военнослужащих с волынками

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

Дональд Трамп и Карл III на территории Виндзора

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Госсекретарь Марко Рубио с членами американской делегации наблюдают за торжественной церемонией

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Военнослужащие Королевской конной артиллерии на торжественной церемонии

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все