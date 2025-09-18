Два счастливых дня

Американский президент Дональд Трамп провел 17 и 18 сентября в Великобритании, где находился с госвизитом. Премьер Кир Стармер и король Карл III принимали главу Белого дома с такой пышностью, какую только могло предложить Соединенное Королевство. Американский лидер остался чрезвычайно доволен. Хозяев итоги визита, судя по всему, удовлетворили не полностью: Британии обещаны многомиллиардные инвестиции и сделка в области высоких технологий, но о снижении пошлин на британский экспорт в США ничего сказано не было. Подвигнуть Белый дом на усиление давления на Россию хозяевам тоже не удалось, хотя они очень старались.

Много личного — и не только бизнес

18 сентября, второй и финальный день госвизита Дональда Трампа в Великобританию, начался, как и первый, с приятного. Сразу по прибытии в загородную резиденцию британского премьера Чекерс президенту США устроили экскурсию по архивам времен Уинстона Черчилля. В прошлом Трамп не раз высказывал свое восхищение выдающимся британским политиком за «умение прекрасно справляться с давлением» и даже вернул бюст Черчилля в Овальный кабинет по возвращении в Белый дом в январе.

Теперь же у него появилась еще одна вещь, связанная с британской политикой. В четверг Кир Стармер вручил гостю свою собственную «красную коробку» — небольшой чемоданчик, обычно предназначенный исключительно для британских министров, символизирующий, что в руках обладателя сосредоточена власть.

И Трамп, и Стармер упомянули об «особых отношениях» между США и Великобританией. Они основаны на «лидерах, которые уважают друг друга, лидерах, которые искренне любят друг друга», заметил британский премьер.

«В мире нет более естественного партнерства… Связи между нашими странами бесценны»,— вторил ему Трамп, добавляя, что оба правительства «делают эти связи теснее, чем когда-либо прежде».

Благостной атмосфере способствовали и сделки между компаниями двух стран. В ходе визита было объявлено об американских инвестициях в Британию в размере £150 млрд. Кроме того, в четверг оба лидера поставили свои подписи под соглашением о технологическом процветании, предполагающим сотрудничество в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, термоядерного синтеза и ядерной энергетики.

А вот о снижении пошлин США на британские товары, невзирая на сотни теплых слов и ожидания Лондона, не прозвучало ни слова.

Ближе к трем часам дня, проведя переговоры и полюбовавшись прыжками с парашютом «красных дьяволов» (бойцов Парашютного полка армии Великобритании), прямо в воздухе развернувших британский и американский флаги, Дональд Трамп и Кир Стармер вышли к журналистам.

Судя по заявлениям хозяина встречи, США и Великобритания едины в вопросах обороны и безопасности, а также в «стремлении к миру», вместе работают над комплексным планом установления мира в секторе Газа и вместе помогают Украине. На встрече, по словам Стармера, они с Трампом как раз обсудили дальнейшее укрепление своей обороны, поддержку Украины и усиление давления на Владимира Путина.

Трамп, правда, этого не подтвердил. Повторив в очередной раз, что при нем войны на Украине не случилось бы и что он закончил семь войн, глава Белого дома сказал лишь следующее: «Надеюсь, в будущем у нас будут для вас хорошие новости». А затем выразил готовность принять больше мер давления против Москвы, но потом, а не «тогда, когда люди, за которых я борюсь, покупают нефть у России», кинув тем самым камень в огород Европы.

Кроме того, Трамп открыто заявил, что у него есть «разногласия» со Стармером по вопросу признания палестинского государства. Напомним, Лондон пообещал признать государство Палестина до начала сессии Генассамблеи ООН 23 сентября, но, как утверждается, решил пойти на этот шаг уже после отъезда Трампа.

Чуть ли не самой любопытной международной новостью стало признание президента США, что Штаты пытаются вернуть себе авиабазу Баграм в Афганистане.

«Это может стать небольшой сенсацией»,— предположил сам Трамп, пояснив такое намерение тем, что база «находится в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие».

Трамп и вся королевская рать

Накануне Трамп провел весь день за пышными торжествами в окружении высокопоставленных членов королевской семьи. Как написала журналистка BBC, он был «таким, каким мы его редко видим»: придерживающимся сценария, сдержанным, без лишних отступлений.

Большинство британских СМИ будто бы не заметили, что Трамп несколько раз нарушил строгий протокол: сначала президент США несколько раз положил руку на спину короля Карла III (такое позволяется, только если сам монарх первым позволит себе похлопать кого-то по плечу), а затем во время смотра почетного караула оставил короля позади себя, затеяв разговор с одним из гвардейцев.

Но для хозяев, очевидно, было главным, чтобы гость остался максимально доволен приемом. И это сполна удалось. «Это высший класс и элегантность — все, что нравится Трампу»,— отметил по итогу первого дня визита один из чиновников Белого дома.

Проехав в экипаже по живописному парку Виндзорского замка, где их приветствовали солдаты в медвежьих шапках и марширующий оркестр, Дональд и Мелания Трамп провели вместе с королем Карлом III и членами его семьи смотр войск. Здесь принимающая сторона действительно расстаралась: почетный караул, в котором приняли участие 1,3 тыс. военнослужащих британской армии, королевского флота и королевских ВВС, стал самым многочисленным из когда-либо устраивавшихся в ходе госвизитов в Великобританию.

Впрочем, в тот день глава Белого дома был, похоже, готов восторгаться всем. «Какое место, какое место!» — восклицал он, оглядывая часовню Святого Георгия. В не меньший восторг он пришел и когда ему показали исторические документы о независимости США из королевской коллекции. «Настоящий раритет»,— оценил Трамп экспонат.

Положительное впечатление на президента США наверняка произвели и подарки, которыми стороны официально обменялись днем. В их числе президенту Трампу был передан флаг, который развевался над Букингемским дворцом в день его инаугурации в январе 2025 года. Трампы в ответ вручили Карлу III реплику меча президента Эйзенхауэра, который, по оценке Букингемского дворца, символизирует «глубокое уважение».

Кульминацией дня стал роскошный банкет на 160 персон с органической курицей по-норфолкски, завернутой в кабачки, в качестве основного блюда.

В своей речи перед ужином в Виндзорском замке король Карл III подчеркнул глубокие связи между двумя странами и высоко оценил личную приверженность президента Трампа «поиску решений некоторых из самых сложных конфликтов в мире».

Это стало отличной затравкой для главного, чего премьер Стармер и другие европейские лидеры ждали от британского монарха,— ненавязчивой, но четкой демонстрации необходимости поддержать Украину. И Карл III, никогда не скрывавший симпатий к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, вполне оправдал возложенные на него надежды. «Сегодня, когда тирания вновь угрожает Европе, мы и наши союзники едины в поддержке Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир»,— заявил он в своей речи.

Впрочем, развивать украинскую тему король не стал и вскоре переключился на более нейтральные вопросы, позволив себе даже несколько шутливых замечаний. В частности, он заметил, что «британская земля прекрасно подходит для создания замечательных полей для гольфа». А затем упомянул, как в 1970-х во время его визита в Белый дом пресса строила предположения о том, не завяжет ли тогда еще молодой и холостой принц Чарльз роман с дочерью президента США Ричарда Никсона. «Если бы СМИ в 1970-х годах преуспели в своих попытках углубить эти особые отношения, я бы, возможно, породнился с семьей Никсон!» — заявил он на банкете.

В ответ Дональд Трамп приветствовал особые отношения между США и Великобританией, охарактеризовав их как «две ноты в одном аккорде или два куплета одного стихотворения, каждый из которых прекрасен сам по себе, но на самом деле они созданы для того, чтобы звучать вместе». И на прощание, назвав оказанный ему британской монархией прием одной из «высших почестей» в своей жизни, выразил шутливую надежду, что это был первый и последний раз, когда кого-то из избранных лидеров приглашают с госвизитом дважды.

Наталия Портякова