Пасынок музыканта Намина сознался в убийстве бабушки и сводного брата

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина — Роман Ткаченко — признал вину по делу об убийстве бабушки и сводного брата в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС один из участников судебного процесса.

Роман Ткаченко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Роман Ткаченко

Слушание по делу проходит в Мосгорсуде. По словам собеседника ТАСС, господин Ткаченко описал отношения с бабушкой как хорошие, и заявил, что «всегда старался ей помогать». Подсудимый отметил, что бабушка имела над ним большое влияние и заставила пойти в медицинский колледж, который он потом бросил, разочаровавшись в медицине. В то же время в отношениях были и ссоры. Как сообщает «МК», Роман Ткаченко рассказал, что, когда лет 10 назад подрался со сводным братом Артемом, бабушка, узнав об этом, обматерила его и прекратила общение. Потом они помирились, но женщина припоминала тот эпизод при каждом удобном случае.

Также подсудимый заявил, что отчим Стас Намин запрещал называть его отцом. На вопрос об отношениях с братом Роман Ткаченко заявил, что нянчил брата в детстве и «любил, любит и будет любить до конца жизни».

Обвиняемый также рассказал о двух попытках самоубийства. Первая была в 15 лет в Англии, вторая — в медколледже. По его словам, у него был «внутренний голос» по имени «Зера», передает «РЕН ТВ». Однако «голос» пропал, когда Роман Ткаченко повзрослел и завел собственную семью.

Убийство произошло в подмосковной деревне Крюково 18 октября 2023 года. По версии следствия, Роман Ткаченко поссорился с бабушкой и зарезал ее, пока она спала. После этого господин Ткаченко дождался, когда приедет брат, и рассказал ему об убийстве. Между мужчинами возникла ссора, во время которой фигурант ударил брата ножом. После этого Роман Ткаченко сам позвонил в полицию и сообщил об убийстве.

Сам Роман Ткаченко на заседании 18 марта заявил, что перед убийством бабушки произошла ссора: женщина якобы снова припомнила ему детскую драку с братом. Мужчина утверждает, что не помнит, как убил женщину.

Процесс по делу возобновили в январе 2026 года после перерыва. Он был связан с проведением психиатрической экспертизы подсудимого.

Никита Черненко