Единая лига ВТБ перенесла матч «Локомотив-Кубань»—«Нижний Новгород»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Нижним Новгородом», который должен был пройти в Краснодаре 18 марта, перенесен на другую дату. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Игроки и персонал «Нижнего Новгорода» не смогли вылететь в Краснодар, поскольку в аэропорту города введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Лига дополнительно сообщит о новой дате и времени проведения матча.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» располагается на девятой строке.

Таисия Орлова