Интерес к прижизненным договорам на погребение становится выше

Звонков и консультаций по прижизненным договорам стало больше, рассказал в интервью “Ъ” владелец ГК Ritual.ru Олег Шелягов. Но массового характера практика заключения таких договоров пока не приобрела: «Их заключают десятки из тысяч наших клиентов».

Олег Шелягов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Олег Шелягов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сдерживает распространение прижизненных договоров на погребение, по мнению Олега Шелягова, вопрос выделения земли. В регионах нельзя заранее приобрести права на участки. На эту тему идет много юридических споров, и кто-то считает, что это нарушение Конституции, рассуждает эксперт.

Аудиторией подобных договоров обычно выступают пожилые люди. Это могут быть родители асоциальных детей или одинокие пары. Они приходят вдвоем, потом появляется одна жена за исполнением договора по мужу, говорит Олег Шелягов.

Дарья Андрианова