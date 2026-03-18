Российские силы ПВО за пять часов сбили 28 беспилотников

Средства ПВО в период с 9:00 до 14:00 мск уничтожили 28 беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего — 13 БПЛА — сбиты в небе над Краснодарским краем. Еще семь — над акваторией Азовского моря, по три — над Ставропольским краем и акваторией Черного моря, два — над Крымом.

По данным оперштаба Краснодарского края, в Анапе обломки сбитых БПЛА упали на территории частных домовладений. В одном из домов повреждена кровля, в другом — окно. Кроме того, в районе села Варваровка при падении обломков дрона начался пожар на склоне горы, возгорание локализовали на площади 1,2 га. В Новороссийске, Геленджике, Сочи и Анапе звучали сирены.

В Ставропольском крае, по словам губернатора Владимира Владимирова, с 14:00 мск объявлен режим беспилотной опасности. Он призвал граждан следить за передаваемыми сообщениями. В Крыму ситуацию пока не комментировали.