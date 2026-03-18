Алюминий потускнел

Крупнейший производитель алюминия за пределами Китая «Русал» (MOEX: RUAL) в 2025 году получил рекордный убыток более чем за десять лет и снизил EBITDA до минимума с 2023 года. На показатели повлияли рост расходов на логистику, сырье, а также укрепление рубля. Аналитики ждут улучшения результатов «Русала» в 2026 году благодаря росту цен на алюминий из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Русал», крупнейший производитель алюминия вне Китая, по итогам 2025 года сократил EBITDA на 29,5% год к году, до $1,05 млрд, и получил убыток в размере $455 млн против прибыли в размере $803 млн годом ранее. Результат по EBITDA оказался худшим с 2023 года, когда показатель составлял $786 млн. Убыток стал максимальным с 2013 года, когда «Русал» отчитался об отрицательном финансовом результате в размере $3,22 млрд.

Выручка «Русала» в 2025 году увеличилась на 22,6%, до $14,81 млрд. В результате плановой оптимизации мощностей компания сократила производство алюминия на 1,9% год к году, до 3,91 млн тонн. Но благодаря реализации запасов продажи первичного металла и сплавов выросли на 16,4%, до 4,49 млн тонн. Отгрузки продукции с добавленной стоимостью увеличились на 6%, до 1,5 млн тонн.

В «Русале» отметили, что рост средней цены реализации алюминия на 5,2%, до $2,65 тыс. за тонну, был полностью нивелирован увеличением себестоимости продаж на 32,3% из-за роста цен на нефтяной кокс, увеличения тарифа на электроэнергию, а также укрепления рубля.

Убыток «Русала» от курсовых разниц за 2025 год составил $431 млн.

Расходы по кредитам и облигационным займам выросли на 71,3%, до $697 млн.

Чистый долг «Русала» увеличился на 25,5%, до $8,05 млрд, соотношение чистый долг / EBITDA выросло с 4,3х до 10,8х, указывают в «Альфа-Инвестициях». Как отмечают аналитики, процентные выплаты уже достаточно велики относительно EBITDA.

Коммерческие расходы «Русала» за 2025 год выросли на 25%, до $1,06 млрд, в основном из-за увеличения издержек на логистику и изменений в цепочках продаж. Средняя премия к цене алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) упала на 51,6%, до $76 за тонну. Следовательно, указывают в «Альфа-Инвестициях», покупатели «Русала» стали платить значительно ниже биржевых цен из-за санкций.

В БКС отмечают, что «Русал» ухудшил финансовые результаты на фоне высокой долговой нагрузки и низкой рентабельности. В «Альфа-Инвестициях» добавляют, что выручка компании в 2025 году во многом росла за счет распродажи запасов, а теперь этот резерв стал меньше, что в текущем году может создать давление на продажи при продолжении падения производства. Акции «Русала» на Гонконгской бирже днем 18 марта падают на 15,6%, бумаги на Московской бирже дешевеют на 2,9%.

Аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев заметил, что отчетность «Русала» выдалась достаточно слабой, но в какой-то степени она потеряла актуальность с учетом крайне благоприятной конъюнктуры на рынке алюминия.

«Мы ожидаем увидеть довольно хорошие финансовые показатели “Русала” как минимум по итогам первого полугодия 2026 года»,— прокомментировал он. В отчетном периоде цены на алюминий были $2,6–3 тыс. за тонну против текущих $3,37 тыс. за тонну, а результаты компании крайне чувствительны к изменению стоимости металла и курса рубля, указывают в «ВТБ Мои инвестиции». По оценкам аналитиков, EBITDA «Русала» растет на 30–50% на каждые 10% роста индикаторов.

Котировки алюминия поддержали угрозы перебоев поставок из стран Персидского залива, которые обеспечивают около 8% мирового производства этого металла. О приостановке отгрузок объявили в том числе компании Qatalum и Alba. Как сообщали источники Bloomberg, конфликт на Ближнем Востоке уже подогрел интерес к продукции «Русала» у покупателей в Японии и Южной Корее (см. “Ъ” от 10 марта).

Крупнейшим рынком для «Русала» в 2025 году стал Китай: выручка от продажи покупателям в КНР год к году увеличилась в 1,4 раза, до $5,17 млрд, следует из отчетности компании. На второе место с первого опустилась Россия, обеспечив $3,85 млрд выручки, на 3,2% больше, чем годом ранее. Продажи покупателям в Южной Корее выросли 1,4 раза, до $1,19 млрд, что соответствует третьему месту.

Как сообщает «Русал» в отчетности, в Китае в 2025 году потребление алюминия увеличилось на 3,4%, до 46,5 млн тонн, чему способствовали государственные меры стимулирования, спрос на электромобили, развитие машиностроения, а также стабильный ввод солнечных мощностей. При этом, указывают в компании, Китай в 2025 году почти достиг максимального уровня производственных мощностей, составляющего около 45 млн тонн, и с 2026 года в КНР ожидается значительное замедление роста выпуска алюминия. В остальном мире потребление в 2025 году выросло на 1,4%, до 27,8 млн тонн.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова