Япония начнет с чистого листа

Перебои с поставками алюминия из стран Персидского залива, обеспечивающих 8% мирового производства этого металла, могут подогреть интерес покупателей заключать контракты с «Русалом» (MOEX: RUAL). По данным Bloomberg, переговоры активизировали производители автомобильных компонентов из Японии, которые ранее отказывались от покупок алюминия из России. Аналитики говорят, что в моменте от роста мировых цен на алюминий прежде всего выигрывает «Русал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Японские производители автомобильных компонентов начали переговоры о закупке алюминиевых сплавов у «Русала» из-за перебоев с поставками металла с Ближнего Востока, сообщило 10 марта Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, после начала военных действий на Украине в 2022 году некоторые японские компании отказывались от покупок алюминия из РФ. Согласно данным агентства Argus, Япония компенсировала сокращение импорта российского металла увеличением закупок из ОАЭ и Индии.

По данным Bloomberg, речь идет о сплавах, используемых для производства колес и блоков цилиндров. Переговоры идут около недели, некоторые сделки могут быть заключены в ближайшее время. Собеседники агентства уточнили, что закупку алюминия у «Русала» рассматривают и южнокорейские производители автомобильных компонентов. В «Русале» отказались от комментариев.

Военный конфликт между США, Израилем и Ираном грозит перебоями с поставками алюминия из стран Персидского залива, которые обеспечивают около 8% мирового производства этого металла. О приостановке поставок объявили в том числе региональные производители Qatalum и Alba. По данным Международного института алюминия, в 2025 году в странах Персидского залива было выпущено около 6,1 млн тонн этого металла. Большая часть экспорта шла через фактически блокированный сегодня Ормузский пролив в США, ЕС, Японию, Южную Корею, Таиланд и Турцию, указывают в S&P Global. По данным аналитиков, у Японии на страны Персидского залива в 2025 году приходилось около 25% от общего объема импорта первичного алюминия.

Опасения сокращения предложения уже вызвали рост цен. В начале марта стоимость трехмесячного контракта на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) превысила $3,44 тыс. за тонну, обновив максимум с 2022 года. Премии к европейскому алюминию P1020 с доставкой в Японию с начала конфликта к 6 марта выросли на 36,9%, до $230 за тонну, по данным S&P Global. По итогам торгов 9 марта котировки на LME скорректировались до $3,38 тыс. за тонну, но вероятен дальнейший рост стоимости металла. Так, в Citi повысили прогноз цен на алюминий на ближайшие три месяца на $200, до $3,6 тыс. за тонну, и допустили рост до $4 тыс. за тонну.

1,92 миллиона тонн составило производство алюминия «Русалом» в первой половине 2025 года

Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов говорит, что после 2022 года Азия стала ключевым для «Русала» регионом сбыта: после Китая, занимающего первое место по объемам закупок российского алюминия, идут Южная Корея и Япония. В случае длительного сохранения военной напряженности на Ближнем Востоке «Русал» потенциально может расширить свое присутствие на южнокорейском и японском рынках, отмечает он. По итогам первой половины 2025 года «Русал» увеличил продажи в Азии в 1,65 раза год к году, до $3,98 млрд. Это 53% от всей выручки компании за период.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников напоминает, что в Китае простаивают мощности по производству алюминия в объеме 5 млн тонн.

«Русал», по его словам, сильно выигрывает у китайских компаний по себестоимости за счет более дешевой энергии, но зато зависит от импортируемого глинозема.

По словам Василия Данилова, в моменте «Русал» выигрывает от роста мировых цен на алюминий. «Если в 2025 году рентабельность EBITDA компании, по нашей оценке, опустилась до примерно 11%, то при текущей конъюнктуре “Русал” уже работает с 20-процентной рентабельностью»,— говорит аналитик.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова