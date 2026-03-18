В Международной морской организации назвали число жертв конфликта в Ормузском проливе

Как минимум семь моряков погибли в Персидском заливе после возобновления боевых действий в регионе. Пострадали еще несколько человек. Данные привел генсек Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес.

«Я должен выразить свою серьезную озабоченность и глубокую скорбь в связи с недавними ударами по торговым судам в районе Ормузского пролива»,— заявил господин Домингес на открытии внеочередной сессии ИМО по Ближнему Востоку (цитата по «РИА Новости»).

Глава ИМО призвал стороны конфликта перейти к его дипломатическому разрешению. «Судоходство снова и снова демонстрирует свою устойчивость, но геополитика испытывает этот сектор на прочность. Каждый раз, когда судоходство становится сопутствующим ущербом в таких конфликтах, это негативно сказывается на всем мире — от глобальной экономики до продовольственной безопасности»,— пояснил Арсенио Домингес.

Обострение ситуации в Ормузском проливе возникло после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Во время июньских ударов республика только грозила перекрыть маршрут, а в конце февраля текущего года фактически ограничила судоходство в этом районе. Регулярные атаки на танкеры, пытающиеся перевезти нефть и СПГ через Ормузский пролив, осложняют импорт энергоносителей в США и Европу. Кризис привел к резкому скачку цен на топливо. По данным на утро 18 марта, нефть марки Brent торгуется по $102,19 за баррель.