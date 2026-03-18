«Сбер» ввел возможность самостоятельно вернуть случайный перевод отправителю

«Сбер» запустил сервис по возврату отправителю переводов, совершенных по системе быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба компании. Функция должна помочь в борьбе с мошенничеством, связанным со «случайными переводами».

Новый сервис позволяет в случае получения нежелательного перевода вернуть его отправителю в приложении на тот же адрес, откуда он пришел. Ранее пользователям приходилось искать контакты отправителя или обращаться в службу поддержки банка. Этим пользовались мошенники — после якобы случайной отправки средств они просили жертв вернуть средства на другие реквизиты или «технические счета». В случае согласия пользователь становился дроппером — соучастником и посредником в выводе похищенных денег.

Как отметили в «Сбере», возможность вернуть деньги будет доступна в течение 10 дней с момента зачисления суммы. Функция появится у пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» на платформе Android начиная с версии 17.3. Ранее аналогичный сервис действовал между клиентами «Сбербанка».

В декабре 2025 года Центробанк сообщал, что объем операций по подставным счетам упал более чем в три раза по сравнению с 2024 годом. В феврале 2026-го регулятор подготовил закрытый рэнкинг банков по борьбе с дропперами. Регулятор пообещал сделать перечень публичным в будущем.