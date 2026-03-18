На Ямале планируют открывать ЦОДы

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируют открывать центры обработки данных (ЦОД). Об этом во время ежегодного отчета о работе правительства заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов

Создать ЦОДы возможно благодаря двум факторам: холодному климату ЯНАО и дешевой электроэнергии, заметил глава региона. Помимо этого, важным для экономического развития региона является открытие новых месторождений на Ямале, подчеркнул господин Артюхов.

Ранее о возможности создания ЦОДов говорил глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Руслан Кухарук.Он тоже отметил климат и электроэнергию как ключевые факторы развития этой отрасли.

Анна Капустина