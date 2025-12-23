Кухарук: в Югре надо строить центры обработки данных

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО--Югре) необходимо строить центры обработки данных (ЦОД), заявил губернатор Руслан Кухарук в ходе своего послания депутатам окружной думы.

Фото: Пресс-служба думы ХМАО

«Медлить не стоит, тем более что конкуренция обостряется. Эта индустрия децентрализуется, сдвигаясь вглубь России и принося с собой инвестиции»,— подчеркнул господин Кухарук.

По его словам, в ХМАО для этого есть благоприятные условия: низкие природные температуры, которые помогут сократить издержки на охлаждение, а также относительно дешевая генерация электроэнергии. Заместителям губернатора Наталье Огородниковой и Павлу Ципорину глава региона поручил проработать пути создания ЦОДов.

Напомним, в 2021 году возможность строительства ЦОДов в ХМАО уже обсуждали. Тогда Фонд развития ХМАО-Югры и компания «Россети Тюмень» подписали соглашение, одним из пунктов которого предусматривалась возможность строительства дата-центра в особой экономической зоне в Нягани, однако проект реализован не был.

Анна Капустина