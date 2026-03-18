Цена туристического комплекса «Заречье» в Липецкой области снизилась до 23 млн

Администрация Добровского округа Липецкой области в четвертый раз пытается реализовать спортивно-туристический развлекательный комплекс «Заречье» через электронный аукцион. Объект расположен рядом с селом Доброе на левом берегу реки Воронеж. Начальная цена комплекса по сравнению с прошлыми торгами снизилась на 5,9 млн — до 23 млн руб. Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги».

Объект принадлежит учреждению культуры «Централизованная клубная система Добровского муниципального округа», введен в эксплуатацию в 2018 году. В состав лота входят земельный участок площадью 90,3 тыс. кв. м, семь гостевых домов с беседками, открытая сцена, склад, автостоянка и другое имущество.

Размер задатка для участия в торгах составляет 2,3 млн, шаг аукциона — 690,8 тыс. руб. Заявки на участие принимаются до 17 апреля, итоги подведут 21-го.

Три предыдущих аукциона не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. Результаты торгов стали известны в августе, октябре и декабре 2025-го.

В июне прошлого года стало известно о привлечении заемных средств на создание туристической инфраструктуры в сафари-парке «Олений» в Липецкой области. Стоимость проекта оценивалась в 5 млрд руб. Инициатором выступила Елена Латышева, сестра сенатора от региона Евгении Уваркиной.

