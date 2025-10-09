Туристический комплекс «Заречье» в Липецкой области не смогли продать за 29 млн

Торги по продаже спортивно-туристического развлекательного комплекса «Заречье» рядом с селом Доброе на левом берегу реки Воронеж в Липецкой области признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги».

Начальная цена объекта в муниципальной собственности составляла 28,9 млн руб. Комплекс включает в себя земельный участок площадью 90,3 тыс. кв. м с семью гостевыми домами с беседками, а также открытой сценой, складом, автостоянкой и другим имуществом.

О продаже «Заречья» стало известно в начале сентября. До этого комплекс за ту же цену безуспешно пытались реализовать на торгах в августе. Они также не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кабира Гасанова