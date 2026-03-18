Решетников назвал «компетентные рабочие кадры» главным дефицитным ресурсом России

Главным дефицитным ресурсом в России остаются «труд, компетентные рабочие кадры». Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на итоговой коллегии министерства.

Господин Решетников отметил, что совместно с коллегами из министерств он проанализировал отрасли и определил зоны низкой и высокой производительности, сообщает РБК. Он подчеркнул, что экстенсивный рост экономики невозможен, поэтому основной задачей является рост производительности труда.

Максим Решетников также отметил, что правительство усиливает поддержку отраслей, которые обеспечат экономический рост в долгосрочной перспективе.