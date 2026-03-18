Решетников сообщил о переходе к «циклу снижения ключевой ставки»

Банк России предпринимает максимальные усилия для нормализации денежно-кредитной политики. Одновременно правительство старается поддержать те сектора экономики, которые обеспечат рост в долгосрочной перспективе. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на коллегии Минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас идет цикл снижения ключевой ставки. Коллеги из Банка России прилагают максимум усилий»,— сказал министр (цитата по «Интерфаксу»). Он подчеркнул, что важным условием остается долгосрочная стабильность бюджетной системы.

Глава Минэкономразвития добавил, что правительство «приоритизирует бюджетные расходы», чтобы направить поддержку в те отрасли и технологии, которые обеспечат устойчивый рост экономики «на долгосрочном горизонте».