Дело осужденной за убийство ребенка Вероники Наумовой передали в Верховный суд

Дело екатеринбурженки Вероники Наумовой, осужденной на 24 года за убийство ребенка, отправлено в Верховный суд РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«На судебный акт Наумовой была подана кассационная жалоба. Уголовное дело в объеме 33 тома вместе с жалобой направлено в Верховный суд Российской Федерации»,— говорится в сообщении суда.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что по информации источника, Вероника Наумова просит провести повторные экспертизы по делу. В настоящий момент она находится в исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле, куда была этапирована в начале года. В колонии она начала обучение на курсах швейного производства.

Напомним, Вероника Наумова, опекавшая мальчика с декабря 2019 года по декабрь 2022 года, в июне 2023 года заявила о пропаже ребенка. Три дня его искали волонтеры и силовики. Вскоре тело мальчика нашли в спортивной сумке в гараже, который арендовала Наумова.

СКР считает, что ребенок был ей неприятен из-за его национальности, поэтому она вместе с племянником своего супруга Даниилом Егольниковым истязала и пытала ребенка — по версии обвинения, мальчика регулярно били, связывали и надолго опускали в ванну с холодной водой.

По данным следствия, в день убийства Наумова связала мальчику ноги скотчем и несколько раз ударила его по голове и телу металлической ложкой для обуви, после чего утопила ребенка в ванной. После его смерти она продолжала получать на него выплаты — общая сумма превышала 100 тыс. руб.

28 июля 2025 года Свердловский областной суд приговорил Веронику Наумову к 24 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Суд признал ее виновной в 61 преступном эпизоде по п.п. «в», «д», «л» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), 49 эпизодах по п.п. «а», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), пяти эпизодах по п.п. «б», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), трех эпизодах по ч.4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление), по п.п. «а», «г», «д», е», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Ранее обжаловать приговор в апелляции ей не удалось.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Опекуну утвердили срок».

Полина Бабинцева