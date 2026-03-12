Вероника Наумова, осужденная за убийство ребенка, подала жалобу в Верховный суд

Екатеринбурженка Вероника Наумова, осужденная на 24 года за убийство шестилетнего мальчика Далера, подала кассационную жалобу в Верховный суд, следует из картотеки Свердловского областного суда. Документ был направлен в суд 20 февраля. Сейчас материалы жалобы готовят к передаче в высшую судебную инстанцию.

По информации источника «КП-Екатеринбург», близкого к делу, Вероника Наумова просит провести повторные экспертизы по делу. В настоящий момент она находится в исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле, куда была этапирована в начале года. В колонии она начала обучение на курсах швейного производства.

Напомним, Вероника Наумова, опекавшая Далера с декабря 2019 года по декабрь 2022 года, в июне 2023 года заявила о пропаже ребенка. Три дня его искали волонтеры и силовики. Вскоре тело мальчика нашли в спортивной сумке в гараже, который арендовала Наумова.

СКР считает, что ребенок был ей неприятен из-за его национальности, поэтому она вместе с племянником своего супруга Даниилом Егольниковым истязала и пытала ребенка — по версии обвинения, мальчика регулярно били, связывали и надолго опускали в ванну с холодной водой.

По данным следствия, в день убийства Наумова связала мальчику ноги скотчем и несколько раз ударила его по голове и телу металлической ложкой для обуви, после чего утопила ребенка в ванной. После его смерти она продолжала получать на него выплаты — общая сумма превышала 100 тыс. руб.

Вину Вероника Наумова признала только в том, что незаконно получала выплаты, все другие обвинения она отрицала. Даниил Егольников полностью признал свою вину.

Полина Бабинцева