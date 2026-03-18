Патрушев допустил сопровождение российских судов огневыми группами

Россия рассматривает возможность сопровождения судов под российским флагом мобильными огневыми группами через капитанов портов. Об этом сообщил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Ъ».

Николай Патрушев

Николай Патрушев

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Николай Патрушев

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Сейчас также прорабатывается размещение на судах специальных средств защиты. Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ. Все чаще отмечаем, что политико-дипломатические и правовые меры далеко не всегда срабатывают для противодействия развернутой Западом кампании против российского судоходства»,— заявил Николай Патрушев. В случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран российская сторона выработает дополнительные меры, рассказал он.

Атаку на российский танкер «Арктик Метагаз» в Средиземном море Николай Патрушев назвал «вопиющим случаем», который РФ расценивает как международный теракт. Риск террористических и диверсионных угроз в отношении судов, которые следуют в российские порты, не снижается, подчеркнул помощник президента.

Подробнее — в интервью Николая Патрушева «Ъ».

