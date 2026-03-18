Минобороны Израиля заявило о гибели министра разведки Ирана Хатиба

Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб убит при ночной атаке ЦАХАЛа. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Reuters. В Иране эту информацию никак не подтверждали.

Эсмаил Хатиб

Фото: Vahid Salemi / AP Эсмаил Хатиб

Фото: Vahid Salemi / AP

По словам господина Каца, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил военным убивать «любого другого высокопоставленного иранского чиновника, ставшего целью нападения, без необходимости получать дополнительное разрешение».

Сегодня утром израильские СМИ со ссылкой на источники писали о попытке ЦАХАЛа ликвидировать Эсмаила Хатиба. В пресс-службе армии Израиля сообщали об ударах по «командным центрам» и местам хранения баллистических ракет в Тегеране.

Эсмаил Хатиб вступил в должность министра разведки Ирана в августе 2021 года. До этого он был начальником службы безопасности бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. С 2012 по 2019 год возглавлял Центр судебной защиты и разведки. Оппозиционное издание Iran International называет господина Хатиба одним из основателей разведки Корпуса стражей исламской революции.