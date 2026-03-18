Студентку отправили в СИЗО за покушение на москвичку по указанию мошенников

Никулинский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 18 мая) студентку Елизавету Мазурову, пытавшуюся убить женщину по указанию телефонных мошенников. Ее обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщили в столичном управлении прокуратуры.

На заседании фигурантка просила избрать ей домашний арест. Как уточнили в ведомстве, обвиняемая не признала вину и отказалась от дачи показаний.

По версии следствия, аферисты убедили студентку стать «внештатным сотрудником» правоохранительных органов и участвовать в операции по выявлению иноагентов. В какой-то момент ей поручили убить 59-летнюю жительницу столицы. 17 марта девушка напала на жертву, распылила ей в лицо перцовый баллончик и попыталась ударить молотком. Нападавшую обезвредили родственники потерпевшей.

