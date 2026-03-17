Студентка попыталась убить пенсионерку в Москве по указанию мошенников

В Москве задержали студентку, пытавшуюся убить пенсионерку по указанию телефонных мошенников. Против нее возбудили дело о покушении на убийство. Следствие планирует предъявить обвинение девушке, изучаются ее мобильные телефоны, сообщили в СКР.

По данным следствия, аферисты убедили студентку, что она якобы работает внештатным сотрудником правоохранительных органов. Также ей сказали, что она участвует в операциях по выявлению иностранных агентов. 14 марта ей дали задание ликвидировать 59-летнюю жительницу Москвы.

Студентка вооружилась перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, и пошла к дому жертвы. Когда хозяйка открыла дверь, нападавшая распылила баллончик и попыталась ударить потерпевшую молотком. В этот момент вмешались родственники женщины: они обезоружили девушку и удерживали до приезда полиции.

Никита Черненко