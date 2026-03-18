В Ярославской области возбуждено дело по факту истязания двух детей

В Ярославской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 58-летней жительницы Пошехонского округа по статье об истязании несовершеннолетних (п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщили в областном следственном управлении СК России.

Как рассказали в ведомстве, несовершеннолетняя девочка обратилась в правоохранительные органы и сообщила о примененном насилии. В результате была проведена проверка.

«Предварительно установлено, что в период с 2023 года по сентябрь 2025 года женщина, опекающая двух несовершеннолетних девочек, в связи с малозначительными поводами систематически причиняла им телесные повреждения, а также физические и психические страдания путем нанесения побоев и совершения иных насильственных действий»,— сообщили в СК.

Дело следователи возбудили по материалам, поступившим из прокуратуры. В настоящее время девочки переданы в другие приемные семьи, сотрудники ведомства назначили судебные экспертизы и устанавливают обстоятельства дела.

Алла Чижова