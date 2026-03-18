«Вместе с норвежцами чемпионат покидают "Челси" и "Манчестер Сити"»

В Лиге чемпионов определились первые четвертьфиналисты. В следующий тур вышли мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен», лондонский «Арсенал» и «Спортинг» из Лиссабона. Португальский клуб в противостоянии с норвежским «Будё-Глимтом» отыгрался после поражения 0:3. Это пятый случай в истории турнира.

На своем поле в Лиссабоне хозяева буквально смяли соперника. Основное время завершилось со счетом 3:0 в пользу «Спортинга». Причем мячей могло быть значительно больше. Российский вратарь гостей Никита Хайкин совершил девять сейвов, но это не помогло. В дополнительное время «Спортинг» забил еще дважды, и норвежская сказка закончилась.

Но вопросов к норвежцам нет: стоимость состава «Спортинга» почти в 10 раз выше, и само участие «Будё-Глимта» в 1/8 финала Лиги чемпионов — серьезное достижение. Да и заработок достойный — больше €40 млн. К тому же вместе с норвежцами турнир покидают такие гранды, как «Челси» и «Манчестер Сити». Отыграться после крупных поражений в первых встречах они не смогли. Стоит сказать, что в ответной игре «Челси» — ПСЖ голевую передачу на Хвичу Кварацхелию сделал российский голкипер парижан Матвей Сафонов. В итоге «Челси» уступил на «Стэмфорд Бридж» — 0:3. Клубы доигрывали матч почти при пустых трибунах: многие болельщики досматривать встречу не стали.

«Реал» в Манчестере обыграл «Сити» — 2:1 — и вышел в следующую стадию, как и лондонский «Арсенал». Команда Микеля Артеты в своей неспешной манере забила «Байеру» два мяча. 2:0 — такой футбол в исполнении «Арсенала» нравится не всем, но результат есть. А значит, все в порядке, уверен футбольный эксперт, тренер Сергей Игнашевич: «"Арсенал" научился играть на результат и сушить игру, чего не скажешь про другие команды. И я считаю, что это хороший показатель для успешной тренерской работы».

Сегодня нас ждут еще четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Здесь точно не затеряется противостояние «Барселона» — «Ньюкасл». В первой встрече в Англии команды сыграли вничью — 1:1. А в Каталонии «Барса» стала фаворитом, считает футбольный агент Вадим Трушков: «"Ньюкасл" — хорошая команда, вопросов нет. Но не думаю, что он может что-то сильно противопоставить "Барселоне", где один Ламин Ямаль способен сделать на поле все. В таких моментах часто решает индивидуальный талант конкретных футболистов».

Встреча «Барселона» — «Ньюкасл» начнется в 20:45 мск, а среди матчей второго слота, которые стартуют в 23:00 мск, можно обратить внимание на противостояние «Ливерпуль» — «Галатасарай». Неделю назад турецкий клуб огорчил красных и выиграл — 1:0. В остальных встречах интрига появится, только если случится чудо: «Бавария» обыграла «Аталанту» с разгромным счетом 6:1, а мадридский «Атлетико» разбил «Тоттенхэм» с результатом 5:2.

Владимир Осипов