Суд оставил штраф в 2 млн руб. главе приморского «Яблока» за пост о войне

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу председателя регионального отделения партии «Яблоко» Марины Железняковой на приговор Приморского краевого суда, признавшего женщину виновной в реабилитации нацизма. Политик должна заплатить штраф в размере 2 млн руб.

Рассрочка штрафа рассчитана на 40 месяцев с ежемесячной выплатой в размере 50 тыс. руб. Решение суда основано на обвинительном вердикте присяжных пятью голосами против трех.

Поводом к назначению наказания стал пост Марины Железняковой в Telegram-канале от 9 мая 2021 года. Как считают следствие и суд, в публикации ко Дню Победы госпожа Железнякова распространила ложную информацию о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Эксперт со стороны обвинения расценил использованное в посте словосочетание «коммунистический тоталитарный режим» как то, что автор не поддерживает политическое устройство России времен Второй мировой войны.

В апелляционной жалобе Марина Железнякова настаивала на отмене обвинительного приговора на основании процессуальных нарушений. По данным защиты, в состав жюри присяжных входил старший прапорщик системы исполнения наказаний. Это запрещено УПК, указано в сообщении партии «Яблоко».

