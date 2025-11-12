Зампред приморского отделения «Яблока» оштрафована на 2 млн руб. за пост о войне

Приморский краевой суд назначил женщине штраф в размере 2 млн руб. по делу о реабилитации нацизма в интернете. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Обвиняемой по делу проходит зампред приморского отделения «Яблока» Марина Железнякова, подтвердили на сайте партии.

Рассрочка рассчитана на 40 месяцев с ежемесячной выплатой в размере 50 тыс. руб. Уголовное дело возбуждено в мае 2024 года по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК.

Поводом к назначению наказания стал пост Марины Железняковой в Telegram-канале от 9 мая 2021 года. В публикации ко Дню Победы госпожа Железнякова якобы распространила ложную информацию о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. На одном из заседаний, напомнили в партии, эксперт со стороны обвинения обратил внимание на использованное в посте словосочетание «коммунистический тоталитарный режим» и сделал вывод, что автор не поддерживает политическое устройство России времен Второй мировой.

Партия «Яблоко» не согласна с решением суда. Адвокат подсудимой Сергей Валиулин будет обжаловать приговор.