Суд оставил под стражей организатора нелегальной поездки по льду Байкала

Иркутский областной суд оставил под стражей организатора поездки по льду Байкала, в результате которой погибли восемь человек. Адвокат просил отпустить его клиента под домашний арест или назначить запрет определенных действий, но получил отказ, сообщила сегодня пресс-служба судов региона.

По материалам дела, 20 февраля житель Ольхонского района организовал для туристической группы из Китая автомобильную экскурсию по байкальскому льду. Она, по данным следствия, была нелегальной и проходила вопреки установленным на территории региона запретам выезда транспорта на лед. Возле мыса Хобой УАЗик попал в ледовый разлом шириной три метра и затонул. Водитель и семь его пассажиров погибли. Спастись смог только один человек. На следующий день со дна озера водолазы подняли тела восьми человек из утонувшей машины. Глубина в этом месте составляет 18 м.

Управление Следственного комитета России по Иркутской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Организатора нелегальной поездки задержали и по решению суда заключили под стражу до 20 апреля.

