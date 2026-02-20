Найдены тела семи туристов провалившихся под лед на Байкале

Спасатели обнаружили тела семи человек, которые находились в салоне провалившегося под лед на Байкале УАЗа. Об этом сообщает ГУ МЧС Иркутской области.

Предварительно установлено, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в этом месте составляет 18 метров, запланированы водолазные работы. Ранее в СУ СКР региона сообщили, что инцидент произошел днем 20 февраля в районе мыса Хобой. В автобусе находились девять человек, в том числе туристы из Китая. Одному из пострадавших удалось выжить.

Ведомством возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Областная прокуратура поставила на контроль ход его расследования. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что генеральное консульство КНР в Иркутске уведомлено о трагедии.

Александра Стрелкова