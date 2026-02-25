Задержан житель Иркутской области по делу о гибели туристов из Китая на Байкале

Задержан организатор нелегальных перевозок туристов после гибели восьми человек в провалившемся под лед озера Байкал УАЗе. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствие ходатайствует об аресте фигуранта, сообщает СК РФ. По решению Ольхонского райсуда обвиняемого поместили под стражу до 26 апреля.

«В ходе расследования обстоятельств происшествия установлен 35-летний житель поселка Хужир Ольхонского района, который фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», инцидент произошел днем 20 февраля в районе мыса Хобой. В автобусе находились восемь человек, в том числе туристы из Китая. Одному из пострадавших удалось выжить. По данным следствия, автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Ранее в СУ СКР региона возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).