NYT: среди иранской элиты усилились страхи по поводу собственной безопасности

Среди иранской элиты усилились опасения за собственную безопасность, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. Поводом для этого послужило убийство секретаря Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани. По словам одного из собеседников издания, в иранском руководстве задаются вопросом, кто станет следующей мишенью.

«Двое иранских чиновников описали свои опасения по поводу безопасности. Один из них сказал, что ему звонили другие чиновники, которые выражали обеспокоенность по поводу безопасности иранских лидеров, а также своей собственной безопасности»,— пишет газета.

«Другой чиновник сказал, что его затрясло, когда ему позвонили и сообщили об убийстве г-на Лариджани»,— говорится в материале. По его словам, его охватило всеобщее чувство тревоги и опасения, что Израиль не остановится, пока не будут убиты все иранские лидеры и не падет Исламская республика.

Издание сообщает, что после убийства бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи иранские чиновники находятся под усиленной охраной.

Офис господина Лариджани подтвердил его гибель ночью 18 марта. Как пишет Tasnim, вместе с ним погибли один из его сыновей и начальник службы охраны. По данным израильского Минобороны, это произошло при ударе ЦАХАЛа. В МИД страны заявили, что убийство Лариджани не повлияет на стойкость политической системы страны.

