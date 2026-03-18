МИД Ирана: убийство Лариджани не повлияет на стойкость политической системы страны

Убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани не нанесет критического ущерба руководству страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Я не знаю, почему американцы и израильтяне до сих пор не поняли этот момент: Исламская Республика Иран обладает сильной политической структурой с устоявшимися политическими, экономическими и социальными институтами»,— сказал господин Аракчи в интервью Al Jazeera.

Министр напомнил об убийстве верховного лидера Али Хаменеи 28 февраля, после которого система продолжила функционировать. «У нас не было никого важнее самого лидера, и даже после его гибели система продолжила работу и немедленно обеспечила замену»,— сказал Аббас Аракчи. Если погибнет кто-то еще, добавил он, будет то же самое.

Офис господина Лариджани подтвердил его гибель ночью 18 марта. Как пишет Tasnim, вместе с ним погибли один из его сыновей и начальник службы охраны. По данные израильского Минобороны, это произошло при ударе ЦАХАЛа.

КСИР сообщил о поражении более 100 целей в Тель-Авиве и гибели 230 человек в ответ на израильскую атаку. Удары затронули Иерусалим, Хайфу, Беэр-Шеву и пустыню Негев, а также американские базы в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.